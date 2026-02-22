Ezt látni kell! Elképesztő bombagóllal állt élre a Barcelona - VIDEÓVAL

Már nem a Real Madrid vezeti a spanyol bajnokságot.

A királyi gárda szombat esti veresége után nagy esélyt kapott az előzésre a Barcelona, Hansi Flick együttese pedig élt az eséllyel, és 3-0-ra nyert a Levante ellen. Az egy hónapos kihagyás után visszatérő Pedri a 66. percben lépett pályára, ám ekkor már kétgólos előnyben volt a címvédő.

A vendégek nem sokáig bírták, a 4. percben Bernal góljával már meg is szerezte a vezetést a Barca, majd a 32. percben Cancelo beadása után De Jong duplázta meg az előnyt. A mérkőzés – és talán a forduló – legszebb gólja viszont a 81. percben következett, amikor Fermín Lopez óriási kapufás góllal állította be a végeredményt. A GÓLT ITT NÉZHETI MEG.

