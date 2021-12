Barcelona: hogyan lesz pénz Torresre?

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Folyamatosan téma a Barcelona nehéz anyagi helyzet, a klub mindenféle módon próbál spórolni, Jordi Alba és Sergio Busquets például a nyáron fizetése csökkentésébe is belement, csak hogy Sergio Agüerót le tudják igazolni. Azóta az argentin szívproblémái miatt visszavonult.

Ez utóbbi eset némi mozgásteret enged a Barcelonának, de tulajdonképpen csak Agüero fizetésének a negyedével gazdálkodhatnak, hiszen így is túllépi a klub a La Liga fizetési sapkáját. Tehát, ha a Barcelona eladná egyik játékosát például 100 millió Euróért, csak 25 millióért vásárolhatna, és ebbe az új játékos bérének is bele kell férnie. Ferran Torres 55 millió Eurós vételárának előteremtése tehát négyszeres feladatot jelent, vagyis 220 millió Eurót kellene valahogy összeszedni.

A Barcelona most azon dolgozik, hogy új szerződést írasson alá Ousmane Dembélével, akinek a nyáron a szerződése lejár. Cél, hogy ne ingyen távozzon az elvágyódó csatár, hanem pénzt kapjon érte az egyesület, mely így egy kis levegőhöz juthatna.

Sergi Robertóval is hasonló a helyzet, vele is új kontraktust kötnének, kizárva az ingyenes távozás lehetőségét. Fontos lenne, hogy mindkét játékos kevesebb pénzért írjon alá, mint amennyit most keres, ezzel is lehetőséget teremtve Ferran Torres érkezésére.

A legfontosabb persze az lenne, hogy a kispadot koptató játékostól, lehetőleg jó áron szabaduljon meg a Barcelona, ilyen Coutniho, Riqui Puig és Ferran Jutgla. Xavi nem számol Coutinhóva, és egyáltalán nem bánná ha el-, vagy kölcsönadná a klub, mert akkor fizetése kikerülne a „sapkából”, ez pedig óriási segítség lenne.

A fentiek mellett nem kizárt Samuel Umtiti, a cserekapus Neto távozása sem. És azt sem szabad elfelejteni, hogy sztárklubok állnak sorba a Barcelona legjobbjaiért, Frenkie De Jongért, illetve Sergino Destért. De Joan Laporta klubelnök nyilván tőlük, és a tini csillagoktól, – mint Ansu Fati, Gavi, Pedri – sem szívesen válna meg.

Nagy kérdés tehát, hogy valóban le tudja-e igazolni a pénzügyi szabályok betartása mellett a Barcelona Ferran Torrest. Az biztos, hogy a keret átalakítására szükség van, főleg ha a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában akar szerepelni a katalán gárda.

