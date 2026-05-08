A Barcelona egykori sztárja három éves sérüléséből térhet vissza a pályára

A korábban az udinei alakulat 10-es mezét viselő játékos karrierje egy 2023. január 22-i, Sampdoria elleni idegenbeli bajnokin tört meg, ahol a mérkőzés hajrájában szenvedett súlyos térdsérülést. Az elmúlt 39 hónapban nemhogy tétmérkőzésen nem léphetett pályára, de még a labdás, szabadtéri edzéseket is nélkülöznie kellett. Szakértők szerint a mostani visszatérése a pályára egy kisebb csodával ér fel, figyelembe véve a sérülés súlyosságát és az azt követő elhúzódó komplikációkat.

A felépülési folyamatot egy súlyos porcfertőzés tette még kilátástalanabbá. Deulofeu egy tavaly júniusi, a Sport „ADN Masia” című műsorában adott interjújában megrázó őszinteséggel beszélt a kálváriájáról:

„Nehéz helyzet ez, mert amiben szenvedek, az sokkal inkább egy fogyatékosság, mintsem egy egyszerű sérülés".

Az elmúlt évek legnagyobb problémáját az jelentette számára, hogy minden egyes fizikai javulást szinte azonnal újabb komplikációk követtek, amelyek rendre visszavetették a rehabilitációban. A sorozatos kudarcok és egészségügyi problémák ellenére a spanyol támadó sosem tett le arról a céljáról, hogy megmentse a karrierjét és újra profi szinten futballozzon. Bár jelenleg nincs érvényes szerződése, az Udinese gesztust gyakorolva megengedte neki, hogy a klub létesítményeit használva küzdjön a visszatérésért.

„Azért edzek, hogy visszatérjek, de nem tudok és nem is akarok határidőket szabni magamnak. Őrült vagyok, és eszem ágában sincs feladni. Mindent meg fogok tenni azért, hogy újra játszhassak” – nyilatkozta eltökélten a játékos.

Forrás: Gianluca Di Marzio

