Újabb csapás Barcelonában: Hetekre elveszthette kulcsemberét a csapat

A klub egyelőre nem adott ki hivatalos orvosi jelentést, de a spanyol sajtó – köztük a Sport és a Marca – információi szerint izomszakadás gyanúja merült fel. Amennyiben a kezdeti diagnózis beigazolódik, a holland válogatott játékos három-négy hetet is kihagyhat.

A lehető legrosszabbkor jött a sérülés

A 28 éves középpályás nemrég megerősítette elköteleződését a klub iránt, most viszont a szezon legkritikusabb szakaszában eshet ki. A Barcelona hazai és nemzetközi fronton is kulcsmeccsek előtt áll, így Flick komoly taktikai fejtörővel szembesül a középpálya tengelyében.

A várható kihagyás akár hét mérkőzést is érinthet, többek között:

a Király-kupa elődöntőjének visszavágóját az

a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mindkét felvonását

A La Ligában sem vár könnyű sorozat a katalánokra: a Villarreal CF, az Athletic Club, a Sevilla FC és a Rayo Vallecano elleni találkozókon is nélkülözniük kell első számú mélységi irányítójukat.

