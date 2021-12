Barcelona: Cavani az első számú célpont

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A korábbi hírek arról szóltak, hogy Cavani mellet, vagy éppen helyet a katalánok Marcus Rashfordot (is) vinnék. A spanyol Sport portál azonban most arról számolt be, hogy Edinson Cavani az első számú jelölt, az uruguayival erősítenék meg a támadó szekciót.

A Barcelona már a télen vinné a Cristiano Ronaldo érkezésével minimális lehetőséghez jutó Cavanit. A katalánok számára már csak azért is lenne fontos egy gólerős, rutinos támadó szerződtetése, mert a nyáron ingyen, nagy reményekkel érkező Sergio Agüero várhatóan szerdán bejelenti visszavonulását.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona legközelebb az Elche ellen lép pályára és a katalánok sikere 1,30-szoros pénzt hozhat. (x)