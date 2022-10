Barcelona-Bayern: Thomas Müller üzent Lewandowskinak

Fiatal horvát csapattársát arra kérte a német klasszis, hogy ne legyen félénk.

"Lewy, érkezünk, Lewy érkezünk" - kezdődik a Thomas Müller által közzétett videó, majd Jamal Musiala is feltűnik, akire a német klasszis csak annyit mond: "húsvéti nyuszi". Ezután Josip Stanisict várja be Müller, akit arra kér, ne legyen félénk, majd ő is elmondja az ikonikus mondatot, "Lewy érkezünk".

THOMAS MÜLLER VIDEÓJA

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.