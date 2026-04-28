A Spurs kiesése esetén a Barca öt londoni sztárra is lecsapna

Gazdasági válságra alapozott piaci stratégia

A Diario SPORT beszámolója szerint a Barcelona azon európai nagycsapatok közé tartozik, amelyek szoros figyelemmel kísérik a Tottenham Hotspur Stadiumban kibontakozó krízist. A Spurs jelenleg a túlélésért küzd az angol élvonalban, egy esetleges Championshipbe való visszasorolás pedig tömeges exodust indíthat el: a klub legértékesebb eszközeit jelentősen csökkentett áron lehetne megszerezni a nyáron.

A Blaugrana vezetősége állítólag legalább öt nevet jelölt ki a londoniak első keretéből. Egy olyan klub számára, mint a Barcelona – amely továbbra is komplex pénzügyi korlátok között lavíroz –, a Premier League-ben bizonyított tehetségek kedvezményes áron történő megszerzése olyan egyedülálló piaci lehetőség, amelyet nem engedhetnek el ezen a nyáron.

Xavi Simons: A tékozló fiú hazatérése?

A katalánok különösen a kreatív szekcióra, nevezetesen Xavi Simonsra és Lucas Bergvallra fókuszálnak. Simons a Barca akadémiáján nevelkedett, és jelenleg a Tottenham középpályájának „koronaékszerének” tekintik. A holland válogatott játékos visszatérése egyfajta keretbe foglalná pályafutását, ráadásul kreativitást és sokoldalúságot hozna Hansi Flick együttesébe.

Bergvall esete szintén érdekes: a fiatal svéd tehetség már két évvel ezelőtt karnyújtásnyira volt a Barcelonától, mielőtt végül a Tottenhamet választotta. Bár londoni időszakát sérülések és kevés játéklehetőség hátráltatta, a Blaugrana továbbra is meg van győződve a képességeiről, és most végre megszerezhetik azt a játékost, akiről korábban lemaradtak.

Védelem megerősítése: Van de Ven és Romero a célkeresztben

A Camp Nou megfigyelői a védelem stabilizálását is szem előtt tartják. Hansi Flick listáján Micky van de Ven és Cristian Romero szerepel kiemelt célpontként. Mindketten elit szinten teljesítettek Angliában, és azonnali versenyhelyzetet teremtenének a Barcelona hátsó alakzatában.

Van de Vent különösen vonzó célpontnak tartják robbanékony gyorsasága és labdabiztos játéka miatt. Bal lábas középhátvédként a holland ideális hosszú távú partnere lehetne a Pau Cubarsínak, amivel a Barca Európa egyik legkiegyensúlyozottabb védőpárosát alkothatná meg.

Pedro Porro és a jobbhátvéd-kérdés

Az ötödik név a listán a spanyol válogatott Pedro Porro. A jobbhátvéd támadó profilja tökéletesen illeszkedik a hagyományos Barcelona-stílusba, bár az ő érkezése nagyban függ Jules Koundé jövőjétől. A hírek szerint a klub nyitott az ajánlatokra Koundéért a pénzügyi mérleg javítása érdekében – ha a francia távozik, Porro az első számú jelölt a helyére.

Minden a Premier League tabelláján múlik

Egyelőre ezek az ambiciózus tervek szorosan összefüggenek az angol bajnoki táblázattal. Mivel már csak négy forduló van hátra a Premier League-ből, az üzletek pénzügyi megvalósíthatósága attól függ, hogy a Spurs megőrzi-e tagságát, vagy aktiválódik a „kiesési kedvezmény”.

Amennyiben bekövetkezik az elképzelhetetlen és a Spurs kiesik, a Barcelona komoly európai konkurenciával nézhet szembe. Azonban a Camp Nou vonzereje és a Bajnokok Ligája-szereplés lehetősége előnyt biztosíthat a katalánoknak abban, ami minden bizonnyal egy kaotikus nyári transzferidőszak lesz.

