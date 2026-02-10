Figo-ügy 2.0? A Barcelona klasszisa lenne Florentino Pérez álomigazolása

A spanyol sajtó szerint Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke a Barcelona középpályását, Pedrit szerezné meg. A középályás 2020 óta a Barcelona egyik legfényesebb csillaga, miután a Las Palmasból érkezett, és Pérez állítólag mindent megtenne, hogy a spanyol tehetséget az örök riválishoz csábítsa.

Az újságíró Siro Lopez szerint:

„A Real Madrid a 2027–28-as szezonra Pedrit szeretné megszerezni. Ez hatalmas ütés lenne Barcelonának, szinte olyan, mint amikor Luis Figo 2000-ben átigazolt Madridba. Nemcsak erősítenél a csapatodon, de elvennél egy kulcsjátékost a riválistól.”

Emlékezetőül: Luis Figo 2000-ben világrekordot jelentő 62 millió euróért hagyta el a Barcelonát a Real Madridért, ami óriási felháborodást keltett a szurkolók körében. Figo visszatérő meccsein folyamatosan céltáblává vált, egy alkalommal még disznófejet is dobtak felé a Camp Nouban.

Pedri eddig 227 meccsen lépett pályára a Barcelonában, 23 gólt szerzett, és két-két La Liga- és Copa del Rey-trófeát nyert. Tavaly januárban öt évvel hosszabbította szerződését, állítólag 1 milliárd eurós kivásárlási záradékkal, hogy elriassza az érdeklődőket.

Pedri a hosszabbítás után így nyilatkozott:

„Boldog vagyok, hogy itt lehetek, ahol szeretnék. Most az a feladatom, hogy tovább élvezzem a focit, és itt legyek a Barcelonában. Gyerekkorom óta álmodtam erről, és hogy ezt folytathatom, a legszebb dolog, ami történhetett velem.”