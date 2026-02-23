Goal.com
C. Kovács Attila

Az új Yamal? Angol csodatinit igazolt a Barcelona! – HIVATALOS

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Barcelona mindenben megegyezett a Norwich City-vel Ajay Tavares átigazolásával kapcsolatban, így a 16 éves csodatini a katalánoknál folytatja a pályafutását.

A Diario Sport pénteken arról számolt be, hogy Tavares zöld utat kapott arra, hogy Barcelonába utazzon, és átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon a katalán óriásnál. 

Romano szerint a 16 éves támadó már át is esett az orvosin, így már csak a papírmunka van hátra, és hivatalosan is Barcelona játékosa lesz. 

A Sport információi szerint az angol támadó portugál útlevéllel is rendelkezik, ez tette lehetővé számára, hogy még 18 éves kora előtt Barcelonába igazoljon.


