Az új Yamal? Angol csodatinit igazolt a Barcelona! – HIVATALOS

A Diario Sport pénteken arról számolt be, hogy Tavares zöld utat kapott arra, hogy Barcelonába utazzon, és átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon a katalán óriásnál.

Romano szerint a 16 éves támadó már át is esett az orvosin, így már csak a papírmunka van hátra, és hivatalosan is Barcelona játékosa lesz.

A Sport információi szerint az angol támadó portugál útlevéllel is rendelkezik, ez tette lehetővé számára, hogy még 18 éves kora előtt Barcelonába igazoljon.





