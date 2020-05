Barca: megegyeztek Pjaniccsal, és más is érkezhet a Juvétól

Konkrétumokról beszélt az FC nyári átigazolási terveit illetően Francesc Aguilar, a Barca TV újságírója, aki úgy tudja, a katalán klub képviselői már megegyeztek Miralem Pjaniccsal, a bosnyák labdarúgójával, míg Arturo Vidal, a gránátvörös-kékek chilei középpályása szívesen dolgozna ismét együtt Antonio Contéval az Internél.

„Információim szerint a Barca már megegyezett Pjaniccsal – erősítette meg a Mundo Deportivo szombati címlapsztoriját Aguilar a tuttojuve.com-nak adott interjújában. – Pjanic mindig is a Barcelonában akart játszani. A Juventus szeretné feljavítani és egy évvel meghosszabbítani a szerződését, de ezzel kapcsolatban jelenleg semmi újról nem tudok beszámolni.”

A spanyol sajtóban keringő hírek alapján a 30 éves bosnyák középpályás a Barca egyik legfőbb célpontja a nyári átigazolási időszakban, de a katalánoknak arról még nem sikerült megegyezniük a Juventusszal, hogy melyik játékosukat adják oda Pjanicért – merthogy mind a két klub csereügylet(ek)ben gondolkodik.

„Kedd reggel beszéltem Arthurhoz közel álló emberekkel, akik megerősítették nekem, hogy nem szeretne távozni a Barcelonától. Része lehetett volna a Lautaro Martínez-transzfernek, de nemet mondott az Internek. Fabio Paratici erőfeszítései ellenére elzárkózik a klubváltástól, még inkább attól, hogy bevonják egy csereügyletbe. A Juve megpróbálkozott már Ivan Rakitic megszerzésével is, közel is került hozzá, de ő inkább visszamenne a Sevillához, az andalúziaiak azonban nem tudják teljesíteni a fizetési igényeit. Arturo Vidal az alapvető kérdésekben megegyezett az Interrel, a Lautaro-transzfer részeként vagy egyirányú átigazolás során is Milánóba kerülhet, a lényeg, hogy szeretne ismét együtt dolgozni Antonio Contéval” – folytatta a Barca TV újságírója.

A torinói illetőségű Tuttosport sportnapilap kedden megszellőztette, hogy a Barca a Juve játékosai közül nemcsak Pjanic, hanem két védő, Mattia De Sciglio és Daniele Rugani iránt is érdeklődik, Francesc Aguilar róluk is beszélt.

„A Barcelona nagyon kedveli De Sciglio játékát, nagyszerű erősítés lenne, ha Nélson Semedo a Manchester Citybe igazol, ami igencsak lehetséges, mert a portugál futballista jelentős fizetésemelést szeretne kiharcolni. A Barca egy ideje már Ruganival is szimpatizál, de az ő átigazolása jelenleg nem prioritás. De Sciglio megszerzését sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, mint Ruganiét” – tette hozzá Aguilar.

A Tuttosport egyébként kedden azt írta, hogy a katalánok a jelenleg a Schalkénál kölcsönben szereplő Jean-Clair Todibót küldenék Torinóba Ruganiért cserébe.

