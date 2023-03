Barca-gate: a katalánok jóval többet fizettek a bíróknak, mint ahogy azt korábban sejtették!

A spanyol ügyészség pénteken sajtótájékoztatón ismertette a Barcelonával szembeni korrupciós vád részleteit.

Bár korábban mintegy 1.5 millió eurós kenőpénzt emlegettek a Barcelona és a játékvezetői bizottság alelnöke között, az ügyészség pénteken megerősítette, hogy ennek közel az ötszöröse, összesen 7.3 millió euró érkezett José María Enríquez Negreira számlájára 2001 és 2018 között.

A korábbi vádakat pontosítva pénteken az ügyészség továbbá azt is közölte, hogy a 17 éves időintervallum miatt folytatólagosan elkövetett korrupcióval vádolják a klub korábbi elnökeit, Sandro Rosellt és Josep Maria Bartomeut, de a vádpontok között szerepel még csalás és üzleti dokumentumok meghamisítása is. A két exelnök mellett Albert Soler és Óscar Grau korábbi ügyvezetők is a vádlottak padjára ülnek majd.

A vádirat szerint a két korábbi elnök „szigorúan bizalmas megállapodást” kötött Enríquez Negreira úrral arról, hogy „a Játékvezetők Technikai Bizottságának alelnöki pozícióját kihasználva szereznek előnyt abból, hogy (Negreira) pénzért cserébe a klub számára kedvező döntéseket hoz azzal a szándékkal, hogy befolyásolja a játékvezetők döntéseit, és így a klub sporteredményeit is”.

A spanyol sajtó emlékeztetett arra is, hogy amennyiben a vádpontokat igaznak bizonyulnak, úgy extrém esetben a Barcelonát az első osztályból való kizárással is büntethetik, de várhatóan az UEFA is szankcionálni fogja a gránátvörös-kékeket.

