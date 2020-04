Barca: belharc a klubnál, Bartomeu takarításba kezdett

Az FC Barcelona első embere „nagytakarításba” kezdett a klub vezetőségében, és több elnökségi tagot is arra kért, mondjon le.

Az As és a Marca is kiemelten foglalkozik az FC háza táján tapasztalható feszültséggel, amely arra enged következtetni, hogy belharc dúl az igazgatóságban, s Josep Maria Bartomeu elnök mindenkit eltávolít, aki szerinte nem támogatja.

Mint az As írja, a katalánok első emberének legutóbbi ténykedései egyértelműen arra utalnak, hogy a „ha nem velem vagy, akkor ellenem” elv mentén halad, ennek legutóbbi áldozata egyik alelnöke lehet, aki korábban igen közel állt Bartomeuhoz: Emili Rousaud. Akiben sokan Bartomeu utódját látták, és azt várták, hogy a 2021-es választáson ő is elindul az elnöki pozícióért.

Rousaud szerda este kipakolt a Marcának – a sportvezető betekintést engedett a „kulisszák” mögé, s elmondta, Bartomeu telefonon felhívta, majd arra kérte, hogy mondjon le az alelnöki posztjáról.

Több csapat

„Szomorú vagyok a történtek miatt, de jól vagyok – kezdte Rousaud, majd rögtön a közepébe vágott. – Nem vártam az elnök hívását. Időnként keres telefonon, de meglepett a téma, amivel ezúttal hívott. Azt mondta, változásokat szeretne eszközölni a klub vezetőségében, emiatt arra kér, mondjak le. Meglepődtem, aztán megkérdeztem az okait. Bartomeu szerint beszéltem az újságírókkal, kiszivárogtattam információkat, valamint kritizáltam a játékosokat – de ezek hamis vádak. Majd hozzátette, hogy bíráltam a klub vezetőit is, amire azzal feleltem, hogy szerintem jól végzik a munkájukat a vezetők. Bartomeu elmondta, több elnökségi taggal szemben is bizalmatlan, köztük velem is. Mivel nem tud kirúgni, ezért arra kért, mondjak le, vagy leminősít. Erre azt válaszoltam: elkeserít, hogy öt év után ezt így, telefonon keresztül közli. Mindenesetre gondolkodási időt kértem. Ma semmi sem történt volna, ha a tegnap esti privát beszélgetésünk nem szivárog ki, emiatt viszont egész este csörgött a telefonom. Ezt a beszélgetést négyszemközt folytattuk az elnökkel, fogalmam sincs, hogyan szerzett róla tudomást a sajtó, de tőlem biztosan nem.”

Rousaud gondolkodási időt kért az FC Barcelona elnökétől, s mint fogalmazott, egyelőre nem mondott le. Az alelnök hozzátette, elárulva érzi magát.

„A kérdés elég összetett, de abból a szempontból, hogy a Bartomeu által sorolt vádak hamisak, elárulva érzem magam. Nincs súlya azoknak, amiket mondott, mert semmiféle bizonyítékkal nem tudja alátámasztani az állításait. Tisztában vagyok vele, hogy az elnöknek nem tetszett a 13 Ventures körüli botrány, ahol több számlát is megvágtak, hogy ezzel megkerüljék a klub belső ellenőrzését. Nagy cirkusz volt belőle, ráadásul külső ellenőrzést is hozott magával, ami Bartomeunak nyilván nem tetszett, de én lojális maradtam a Barcához, szóval, ha őszinte akarok lenni, úgy érzem, az elnök elárult.”

Hogy mi következik, arról Rousaud nem tudott konkrétumot mondani.

„Egyelőre nem mondok le, azonban mérlegelek, most ez az időszak következik. Ha megteszem, akkor szemtől szemben, egy elnökségi ülésen kerül rá sor. Nekem nincs rejtegetnivalóm, a viselkedésemmel nem okoztam kárt senkinek sem. Az elnöknek nyilvánvalóan joga van hozzá, hogy más típusú elnökségi tagokat nevezzen ki, ugyanakkor mi megválasztott tisztviselők vagyunk, az ilyen testületben természetes, ha vita vagy véleménykülönbség alakul ki. Én Barca-rajongó, őszinte ember vagyok, ez nem tetszett Bartomeunak. Ha valóban nem számol velem a jövőben, akkor vélhetően lemondok, azonban nem szeretnék úgy távozni, mintha valami rosszat tettem volna, mert ez nem igaz.”

Az alelnök rávilágított arra is, hogy a vezetőségben szóba került, hogy előrehozzák a választásokat, melyekre eredetileg 2021-ben kerülne sor.

„Néhány héttel ezelőtt volt egy nem hivatalos találkozója a vezetőségnek. Ezen a többség amellett érvelt, hogy hozzuk előre a választásokat, viszont a pletykákkal ellentétben senki nem kérvényezte, hogy Bartomeu mondjon le. Az elnök akkor azt mondta, átgondolja az ötletet, de aztán semmi sem történt.”

Emili Rousaud elárulta azt is, hogy nem ő az első a sorban: Josep Maria Bartomeu a klub pénzügyekkel foglalkozó alelnökét, Enrique Tombast, valamint Silvio Elíast és Josep Pontot (mind a ketten elnökségi tagok) is arra kérte, mondjon le a posztjáról.

A cikk lejjebb folytatódik

Rousaud a történtek után nem tudta megmondani, hogy előzetes terveihez tartva magát elindul-e a 2021-es elnökválasztáson.

Forrás: nemzetisport.hu