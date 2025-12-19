Baráth Péter továbbjutottak, Bolla Bendegúzék kiestek a Konferencialigából

A magyar középpályás ezúttal a 82. percben csereként lépett pályára a lengyeleknél, akik négy sikerrel és két döntetlennel, azaz veretlenül zártak a tabellán, melyen csak a francia Strasbourg végzett előttük.

A Bolla Bendegúzt nélkülöző Rapid Wien öt kudarcot követően a Zrinjski Mostar otthonában 1-1-es döntetlent játszott, így bár sereghajtóként, de nem pont nélkül búcsúzott a harmadik számú európai kupasorozattól. A bosnyákok a hosszabbításban egy öngóllal egyenlítettek, ami számukra a továbbjutást jelentette.

A legdrámaibb meccset a görög fővárosban vívták, ugyanis az AEK Athén a 98. és a 105. percben szerzett gólokkal fordítva 3-2-re verte a román Universitatea Craiova csapatát, amely a vereséggel éppen a kiesést jelentő 25. helyre csúszott vissza.

A hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe jutott, a 9-24. pozícióban zárók pedig oda-visszavágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért, a sorsolást január 16-án tartják. A 25-36. helyezettek befejezték nemzetközi szereplésüket.

A Konferencialiga döntőjét május 27-én rendezik Lipcsében.

Konferencialiga, alapszakasz, 6. (utolsó) forduló:

AZ Alkmaar (holland)-Jagiellonia Bialystok (lengyel) 0-0

Sahtar Donyeck (ukrán)-HNK Rijeka (horvát) 0-0

Slovan Bratislava (szlovák)-Häcken (svéd) 1-0 (0-0)

Legia Warszawa (lengyel)-Lincoln Red Imps (gibraltári) 4-1 (1-0)

Sparta Praha (cseh)-Aberdeen (skót) 3-0 (2-0)

Dinamo Kijev (ukrán)-Noah (örmény) 2-0 (1-0)

Crystal Palace (angol)-Kuopion PS (finn) 2-2 (1-0)

Rayo Vallecano (spanyol)-Drita (koszovói) 3-0 (1-0)

Shamrock Rovers (ír)-Hamrun Spartans (máltai) 3-1 (2-1)

Omonia (ciprusi)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-1 (0-0)

FSV Mainz (német)-Samsunspor (török) 2-0 (1-0)

Strasbourg (francia)-Breidablik (izlandi) 3-1 (1-1)

Celje (szlovén)-Shelbourne (ír) 0-0

Zrinjski Mostar (bosnyák)-Rapid Wien (osztrák) 1-1 (0-1)

AEK Athén (görög)-Universitatea Craiova (román) 3-2 (0-1)

Sigma Olomouc (cseh)-Lech Poznan (lengyel) 1-2 (0-2)

AEK Larnaca (ciprusi)-Shkendija (északmacedón) 1-0 (0-0)

Lausanne (svájci)-Fiorentina (olasz) 1-0 (0-0)

