Baráth Péter: A lengyel bajnokság fizikailag erősebb, viszont az NB I technikailag magasabb szinten van

A Ferencváros kölcsönjátékosa Lengyelországból várja a felnőtt válogatott behívót.

Baráth Péter a téli átigazolási időszakban váltott csapatot: a magyar bajnok Ferencvárostól a lengyel első osztályban szereplő Rakow Czestochowa csapatához került. Az m4sport.hu-nak adott nyilatkozatában elmondta, reménykedik abban, hogy egy sikeres kölcsönjáték után meghívót kaphat Marco Rossitól az Európa-bajnokságra utazó keretbe.

„Egész tanulságos két hónap van mögöttem, sok minden leforgott ez idő alatt. De sikerült könnyen beilleszkednem, felvettem a csapat és a lengyel liga ritmusát, jól érzem magam kint. Nyilván azért dolgozom kint, hogy a játéklehetőséget is megkapjam. Volt egy kisebb sérülésem is, de szerencsére ez már a múlté – mesélt klubváltásáról a 22 esztendős labdarúgó, majd kitért a két bajnokság közötti lényeges különbségekre is. – A bajnokság fizikailag erősebb, mint a magyar, gondolok itt a futásmennyiségre, párharcokra. Rengeteg taktikai elem van, viszont technikailag az NB I van magasabb szinten. Nagy az iram, a csapatok szeretnek presszingelni, nyomás alatt pedig nyilván nehezebb játszani. Szerencsére a csapatnál külön foglalkoznak velem, minden edzést felvesznek, elemzik, a tréningek végén egyéni képzések vannak, minden a fejlődésemet szolgálja.”

A Rakow Czestochowa középpályása jelenleg az U21-es magyar kerettel tréningezik, amelynél személyi változások mentek végbe az utóbbi időben. Gera Zoltán az NB II-ben szereplő Vasas vezetőedzője lett, helyére Szélesi Zoltánt nevezte ki Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás szövetségi kapitánynak.

„Meglepett minket a váltás, nem hallottunk előzményekről ezzel kapcsolatban. Köszönettel tartozunk Gera Zoli bának, nagyon sok munkát fektetett a csapatba. Hirtelen jött az egész, de ugyanúgy szeretnénk eredményesek lenni. Apróbb változások biztosan lesznek, nem feltétlenül játékrendszerben, inkább Szélesi Zoli bá’ alapszabályokat fektetett le. Nem kell nagy dolgokra gondolni, inkább általánosságban: ne legyenek késések, adjuk meg a tiszteletet egymásnak.”

Azonban nem mondott le arról sem, hogy akár már az idei németországi Eb-re a magyar felnőtt válogatottba kapjon meghívót.

„Ahogy mondtam, célom az A-válogatott, de az, hogy most az U21-hez kaptam meghívót, nem jelenti azt, hogy oda később ne tudnék menni, hiszen a szövetségi kapitány teljesen nyitott az új, fiatal játékosokra. Az ajtó nyitva áll.”

Sőt már most is kap visszajelzéseket Marco Rossitól és stábjától.

„Örültek a klubváltásnak is, hiszen így új lehetőségek elé néztem. Nyilván a játékperceimet gyarapítani kell, s a célom is ez volt az átigazolással. Pozitívan állok a munkához a csapatnál. Ha megkapnám a meghívót, nagyon fantasztikus érzés lenne. Az elmúlt időszakban voltak nehéz időszakaim, elég csak a kevés játékidőmre gondolni, ha innen sikerülne elérni, hogy ott lehetek a keretben, az nem kis dolog lenne, nagy örömmel töltene el” – mondta a kétszeres felnőttválogatott Baráth.

Az U21-es válogatott csütörtökön 18 órától fogadja Moldovát az Új Hidekuti Nándor Stadionban felkészülési mérkőzésen, majd kedden (magyar idő szerint) 16 órakor Kazahsztánban játszik Eb-selejtezőt, amelyet Baráth sárga lapos eltiltás miatt kihagy.