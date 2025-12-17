Az egyik magyar légiós csapata a legjobb nyolcba is beférhet a Konferencia Ligában

A Baráth Pétert is foglalkoztató és öt kör után harmadik lengyel Raków Częstochowa a ciprusi Omoniához, míg a válogatott Bolla Bendegúzt a soraiban tudó, sereghajtó Rapid Wien a bosnyák Zrinjski Mostarhoz utazik a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszának csütörtöki zárófordulójában.

Baráthék egy győzelemmel biztosan a legjobb nyolc között végeznek, ami egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást ér, de legrosszabb esetben is a rájátszásban szerepelnek majd. A veretlen lengyel együttes elsősorban otthon remekelt, mindhárom hazai meccsét megnyerte, vendégként pedig mindkét találkozóját döntetlennel zárta.

Az Omonia Nicosiának hazai pályán egy győzelem és egy vereség a mérlege, jelenleg nyolc ponttal a 15., az eredmények kedvező alakulása esetén még a legjobb nyolc közé is bejuthatnak a ciprusiak, de vereséggel is szinte biztosan ott lesznek a folytatásban.

Bolláék idei európai kupaszereplésük utolsó mérkőzését játsszák. A pont nélkül sereghajtó Rapidnak csak a szép búcsú maradt a bosnyákok ellen. Az edzőváltáson is átesett bécsi csapat ráadásul kellemetlen ellenféllel találkozik, a Mostar a legjobb 24 közé kerülésért, a rájátszásért küzd, jelenleg a 26., otthonában eddig veretlen.

A Strasbourg egyedüliként már biztosan a legjobb nyolc között zár, az ukrán Sahtar Donyeck és a Raków Czestochowa a legrosszabb esetben is a 9-16. helyen végez, ami kiemelést jelent a rájátszás során. A görög AEK Athén, a török Samsunspor, a cseh Sparta Praha, a spanyol Rayo Vallecano és a német FSV Mainz is biztosan folytatja tavasszal, mert minimum a legjobb 24 között végez.

Az utolsó, még továbbjutó helyre a jelenleg a 27. helyen álló izlandi Breidabliknak is van még matematikai esélye, a mögötte lévő csapatok már biztosan búcsúznak. Izgalmas utolsó fordulóra van kilátás, a negyedik és 24. helyezett között mindössze három pont a különbség (10-7).

A hatfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett csapatokra egy plusz párharc vár a 16 közé kerülésért.

Forrás: MTI

