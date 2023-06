Bánki Mmaeéról: „Örüljön, hogy itt van, korábban a kutya sem ismerte őt!"

Fogadj 20-szoros szorzóval a Montenegró-Magyarország Eb-selejtező mérkőzésre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Továbbra sem nyugodtak le a kedélyek Ryan Mmaee és a Ferencváros szurkolói között. A marokkói csatár a Debrecen ellen 3–1-re elveszített bajnoki után szólalkozott össze a szurkolókkal, szövegelt, mutogatott, majd duzzogva az öltözőbe vonult. A 25 éves támadónak nem tetszett, hogy a zöld-fehérek ultrái számon kérték rajta a – sorozatosan – rossz teljesítményét.

A Montenegró-Magyarország Eb-selejtezőn a hazaiak győzelme 3.50, a döntetlen 3.25, a mieink sikere 2.10-szeres szorzóval fogadható.(x)

A kilencedik kerületiek szimpatizánsai azóta is a csatár távozását követelik, a Ferencváros egykori középpályása, a tévés szakértő Bánki József, avagy 'Dodi' is éles kritikát fogalmazott meg Mmaeéval kapcsolatban:

A Ferencvárosban vált olyan játékossá, akit értékelnek nemzetközi szinten is. Egyébként láttam már régebbi fotókat a korábbi játékosainkról is, akikhez azt írták, hogy ők tették naggyá a Fradit. Ez hatalmas badarság, meg kell fordítani, a Fradi tette naggyá őket. Ezt kell megértetni Ryan Mmaeéval is. Mondjuk a testvére megértette, mert ő más mentalitással rendelkezik.”