Banánnal (is) dobálták a brazil játékosokat Párizsban

A botrányosra sikerült Brazília-Tunézia összecsapáson egy ferencvárosi játékos is érdekelt volt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Brazília magabiztosan, 5-1-re győzte le Tunéziát a Párizsban rendezett barátságos mérkőzésen, a találkozó azonban nem a végeredmény miatt váltott ki nemzetközi visszhangot. A tunéziai szurkolók többször is botrányosan viselkedtek, egyszer félbe is szakadt az összecsapás, mert a nézők lézerrel vakították el a dél-amerikai játékosokat, mi több, Richarlisont tárgyakkal, köztük egy banánnal is megdobálták a nézők, miközben gólját ünnepelte.

A seleco találatait egyébként Raphinha (2), Richarlison, Neymar (11-esből) és Pedro szerezték, a túloldalon Talbi talált be. Tunézia Dylan Bronn kiállítása miatt a 42. perctől emberhátrányban játszott, magyar szempontból érdekesség, hogy az afrikai nemzet a 90. percig a pályán tudta a Ferencváros labdarúgóját, Aissa Laidounit.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Arsenal-Tottenham rangadón a hazaiak győzelme 2.08, a döntetlen 3.75, a vendégsiker 3.55-szörös szorzóval fogadható. (x)