Banális hiba miatt marad le a BL-ről az Antwerp játékosa

Sam Vines nem lehet ott az Antwerp BL-keretében.

Azok után, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtott az Antwerp játékosa Sam Vines, mindenki azt hitte, hogy a csapat legfontosabb játékosa lesz a BL-ben is. Ez azonban biztosan nem lesz így, mert a belga bajnok adminisztrációs hiba miatt elfelejtette nevezni az amerikait.



Természetesen ez önmagában is borasztó egy játékos számára, hát még úgy, hogy Vines sérülés miatt kihagyta az előző szezont, emiatt a világbajnokságot is.



Ezt elrontottuk - mondta az együttes vezetőedzője Mark Van Bommel. Vinesnek ott kellene lennie a keretben, olyan hibát követtünk el, amit nem lehet kijavítani. Nyilván valóan csalódott volt a hír hallatán, de most keményen dolgozik, hogy újra 100%-os legyen.