Balotelli: „vagyok olyan jó, mint Messi vagy Ronaldo"

A napokban Mario Balotelli interjút adott a The Atleticnek. Az olasz válogatott csatár meglepően őszinteséggel beszélt karrierjéről, elkövetett hibáiról:

"100 százalékig biztos vagyok benne, hogy vagyok olyan jó, mint Messi vagy Ronaldo, de én… kihagytam néhány lehetőséget, tudod? Megtörténik. És ha a szívemre teszem a kezem, most már nem mondhatom, hogy olyan jó vagyok, mint Ronaldo. Hány aranylabdát is nyert? Ötöt? Senki sem hasonlíthatja magát Messihez vagy Ronaldóhoz. De ha csak arról van szó, hogy milyen minőséget képviselünk, nincs miért irigyelnem őket."

A 31 éves csatár azt is elmondta, mi volt a legnagyobb hibája:

"Azt hiszem, az volt a legnagyobb hibám, hogy otthagytam a Cityt. Eligazolásom után másfél évig még nagyon jól ment a játék a Milanban, utána kezdődtek a problémáim. És most, hogy idősebb vagyok, tudom, hogy akkoriban nem kellett volna elhagynom Cityt. Ha maradok Manchesterben, akkor még aranylabdát is nyerhettem volna. A csapat folyamatosan fejlődik és fejlődik. Tovább kellett volna maradnom, ahogy például Sergio Agüero is tette.