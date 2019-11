Balotelli: Se..fejek sajnos minden lelátón vannak

Ahogy arról már a múlt héten beszámoltunk, vasárnap délután a Hellas Verona a Brescia együttesét fogadta a -ban.

A hazai közönség a meccs során folyamatosan rasszista megnyilvánulásokkal inzultálta Mario Balotellit, a vendégek támadóját.

A játékosnál aztán az 55. percben elszakadt a cérna, felkapta a labdát és kirúgta a veronai tábor felé.

Sőt, Balotelli be is akarta fejezni a meccset, amely végül nem következett be, ugyanis mind a csapattársai, mind a veronai játékosok hosszasan győzködték, hogy maradjon a pályán.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH