Balogh és Szoboszlai is ott van a válogatott keretében

A Szlovákia és a Horvátország elleni találkozókra 26 játékost hívott be Marco Rossi.

A keret kialakításánál komoly kompromisszumokat kellett kötnie a Marco Rossi vezette szakmai stábnak, mivel több szóba jöhető játékos is sérült, illetve keveset játszik klubcsapatában. Emellett azt is figyelembe kellett venni, hogy a megszokottnál rövidebb idő áll rendelkezésre az első mérkőzésig.



- Két nagyon nehéz mérkőzéssel kezdjük meg az Európa-bajnoki selejtezőket, a felkészülésre viszont mindössze két napunk lesz, miközben lesznek olyan játékosok, akik csak keddre érkeznek meg Telkibe – fogalmazott az mlsz.hu-nak Marco Rossi.

– Szerdán utazunk Nagyszombatba, csütörtökön pedig már pályára is lépünk Szlovákia ellen, így jól be kell osztanunk a rendelkezésre álló időt. A játékosoknak a lehető legfrissebbeknek kell lenniük csütörtök estére, közben viszont keményen is kell dolgoznunk a közös felkészülés során.

A válogatottba ezúttal meghívást kapott Balogh Norbert és Szoboszlai Dominik is, akik eddig egyszer sem voltak Marco Rossi keretének tagjai, bár tudni lehetett, hogy a szakmai stáb figyelemmel kíséri a két fiatal labdarúgó teljesítményét.





– Valójában mindkettejük esetében csak a megfelelő pillanatra vártam. Norbert az utóbbi időben rendszeresen játszik és a teljesítménye is indokolja azt, hogy a keret tagja legyen. Dominikról is elmondtam már, hogy tehetsége megkérdőjelezhetetlen, azonban a megfelelő pillanatban kell majd neki lehetőséget adni. Ez most jött el, hiszen már a Salzburg keretével készül, amely nagyon modern és agresszív focit játszik, amihez viszont nagyon kemény edzésmunkára van szükség, így a fiatal játékos nagyon jó állapotban van – tette hozzá Marco Rossi.



A kerettagok többsége vasárnap este érkezik meg Telkibe, néhány játékos pedig klubkötelezettségei végeztével a hétfői nap folyamán. A csapat szerda délután utazik el a Szlovákia elleni idegenbeli találkozó helyszínére, vasárnap 18.00 órakor pedig a Groupama Arénában lép pályára a vb-ezüstérmes horvát válogatott ellen. Várhatóan mindkét mérkőzésen telt ház előtt játszik majd a csapat, hiszen nagyon rövid idő alatt elkapkodták a jegyeket.

Kapusok:



Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Kovácsik Ádám (Mol Vidi FC)

Védők:



Baráth Botond (Sporting Kansas KC)

Bese Barnabás (Le Havre)

Kádár Tamás (Dinamo Kijev)

Korhut Mihály (Árisz Szaloniki)

Lang Ádám (FC Cluj)

Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC)

Willi Orbán (RB Leipzig)

Vinícius Paulo (Mol Vidi FC)



Középpályások:



Gazdag Dániel (Budapest Honvéd)

Holman Dávid (Slovan Bratislava)

Kalmár Zsolt (DAC)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Kovács István (Mol Vidi FC)

Nagy Ádám (FC Bologna)

Pátkai Máté (Mol Vidi FC)

Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)



Támadók:



Balogh Norbert (APÓ Ellínon)

Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad)

Holender Filip (Budapest Honvéd)

Nagy Dominik (Legia Varsó)

Németh Krisztián (Sporting Kansas)

Szalai Ádám (TSG Hoffenheim)

Varga Roland (Ferencvárosi TC)

(FORRÁS: MLSZ)