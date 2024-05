Balogh Botond az olasz élvonal legjobb csatárait akarja leradírozni a pályáról

"Szürreális élmény lenne a Juventus ellen játszani" - véli a fiatal hátvéd.

Balogh Botond 2019-ben szerződött Olaszországba, akkor a Parma utánpótlásába került a fiatal hátvéd. A még mindössze 21 esztendős magyar labdarúgónak lehetősége volt arra, hogy három Serie A mérkőzésen is pályára lépjen, majd a csapat másodosztályba történő kiesése után a felnőtt keret tagja lett. A 2023/24-es szezonban a Parma sikerrel vette az akadályokat és a következő idényt már az élvonalban kezdi meg.

A Sportál szólaltatta meg a magyar hátvédet a feljutás után, akinek nagy álma válhat azzal valóra, hogy a világ legjobb csatárait kell majd megakadályoznia a gólszerzésben

„Amikor három és fél éve debütáltam az Inter elleni meccsen, Lautaro Martínezt kellett fognom, ellene később kupa- és felkészülési meccsen is játszhattam, de a Roma sztárjával, Romelu Lukakuval is jó lenne találkozni a pályán. S mivel kiskoromban a Juventust szerettem, ellenük is nagy dolog lenne játszani” – mondta a portálnak a háromszoros magyar válogatott védő.

A Parmához 2027-ig köti kontraktusa, így biztosan lesz arra alkalma, hogy a legnagyobb nevekkel is megmérkőzzön a pályán. Gianluigi Buffon két szezon erejére visszatért a Parmához, ahol Balogh csapattársaként a fiatalokat is bíztatta, tanácsokkal látta el.

„Vannak még olyan képek kiskoromból, amikor Juve-mezben, sapkában, kesztyűben eljátszottam, hogy én vagyok Buffon, úgyhogy szürreális élmény volt, hogy a csapattársa lehettem – mesélte a 21 éves magyar labdarúgó. – Az első dolog, ami eszembe jut róla, az az alázat. Ahogyan viszonyult hozzánk, fiatal játékosokhoz, az első naptól kezdve olyan volt, mint egy barát, akit évek óta ismerünk. Edzések végén gyakran odajött hozzánk, és segített, tanácsokat adott, hogyan tudnánk fejlődni. Ezek apróságok, de nekünk fiataloknak nagy pluszt jelentettek. De sosem lehetett rajta nagyképűséget érezni, sosem éreztette, hogy mennyi mindent megnyert.”

Balogh Botond szerint minden esélye megvan a válogatottnak arra, hogy a Magyarország, Németország, Svájc, Skócia kvartettű Eb-csoportból hazánk válogatottja is továbbjusson.

„Szerintem nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, de ez a csapat megmutatta már, hogy erősebb ellenfelekkel szemben is fel tudja venni a kesztyűt, és képes akár meglepetéseket okozni. Nem lehet persze csak úgy kijelenteni, hogy tovább kell jutnunk a csoportból, de mindenkinek ez lesz a célja, és ha a maximumot nyújtjuk, erre meg is lesz az esélyünk” – vélekedett a Parma védője.