Bale: „Tudom merre tartok, de ha elmondanám, akkor káosz lenne”

Véget ért az egyéves kölcsön, így Gareth Bale-nek a Tottenham-től vissza kell térnie a Real Madridhoz.

Egyelőre sok a kérdőjel Bale jövőjével kapcsolatban és a játékos sem tesz azért, hogy világosabbn láthassuk, mi lesz vele.

A wales-i sztár két gólt szerzett az utolsó bajnoki meccsén, amelyen a Spurs 4–2-re legyőzte a Leicestert. A találkozó után a játékos a Sky Sportsnak nyilatkozott.

„Csak az Európa-bajnokság után dől el, hogy mi lesz velem. Tudom mit teszek, de csak káoszt okozna, ha most bármit is mondanék.”

Arra a kérdésre, hogy közelebbről, mikor dőlhet el, hol folytatja nem adott egyértelmű választ.

„Amikor döntök. Most semmi másra nem koncentrálok, csak arra, hogy jól fejezzem be a szezont. Hamarosan találkozunk a válogatott csapattal és semmi másra nem figyelek most csak Wales-re.”

Nagy kérdés persze az, hogy mit akar a Real Madrid. Bale fizetése a felső kategóriába tartozik, de a bajnoki címről lemaradt klub nem áll valami fényesen. Főleg akkor lenne sok Bale bére, ha a játékos a kispadról figyelné a mérkőzéseket, márpedig a kölcsönadása előtt nem élvezte Zinédine Zidane vezetőedző bizalmát.

