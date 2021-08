Bajor siker a Német Szuperkupán!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A szuperkupákat meghazudtoló, remek meccset láthattunk a Borussia Dortmund és Bayern München között.

A Signal Iduna Park adott otthont a 2021-es szuperkupa-döntőnek: a paprikás hangulat pedig rögtön a kezdősípszó után már érződött, nem kímélték egymást a csapatok, a labdaszerzések és a belépők sokasága végig kísérte az első félidőt - és a másodikat is. Így biztosak lehettünk benne, igaz, nem bajnoki mérkőzés, de valódi Klassiker-élményben lesz részünk. Bár összességében a Bayern többet lőtt kapura, mint riválisa, az első felvonás első felében a Dortmund veszélyesebb volt a labdával. Az iramra tehát egyáltalán nem lehetett panasz, csak a gól hiányzott. Marco Reus, Kingsley Coman, Thomas Müller és Youssoufa Moukoko is komoly helyzetbe került – utóbbi lesgólig el is jutott. Azonban a 41. percben Robert Lewandowski könyörtelenül büntetett, a lengyel támadóra senki nem figyelt, Serge Gnabry pedig tökéletesen készített elő.

Miután fordultak a csapatok, a BVB csakúgy, mint a mérkőzés kezdetén, ekkor is nyomott, nagy elszántsággal próbáltak visszajönni a meccsbe. Mégis a Bayern lőtte meg a másodikat. Újabb védelmi hiba, újra büntettek Nagelsmann-nék, Müllernek nem volt nehéz dolga; látszódott, hogy miért is a müncheniek Németország legjobbjai. Marco Rose fiai mentek tovább, a megérdemelt találatot Reus szerezte; ám hiába volt szép a támadójátéka a sárga-feketéknek, ellenfelük okosan játszva őrizte előnyét, és várt az újabb hibára. Manuel Akanji és társai nem egyszer járatták veszélyesen hátul a labdát a találkozó során, a 74. minutumban ráfáztak erre, pedig Erling Haaland nem sokkal előtte egy újabb lesgólt szerzett. Lewandowski eldöntötte a 90 perc sorsát.

A döntő bizonyos szakaszaiban a Borussia felnőtt az ősi riválishoz, csakhogy a bajorok klasszis csapatként hozták le a Klassiker-t, ezzel elhódítva a Német Szuperkupát.

Borussia Dortmund – Bayern München 1–3

gólszerzők: Reus illetve Lewandowski, Müller, Lewandowski

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted Messivel képes lesz megnyerni a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain? Most 4,00-szeres szorzó jár érte.