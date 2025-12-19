BL: világsztárok érkeznek Budapestre

2026-ban is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament nevű focitornát, amelynek keretében a Bajnokok Ligája korábbi legendás futballistái lépnek pályára Budapesten. A rangos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont 2026. május 29-én, pénteken. A jegyek már megvásárolhatók az eseményre – tájékoztatt hivatalos oldalán az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

A Legendák Tornája tavaly is nagy sikert aratott Münchenben, ahol telt ház előtt szórakoztatták a közönséget olyan korábbi világsztárok, mint Luís Figo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos vagy Andrés Iniesta, valamint különleges vendégek is színesítették a programot. A legendás focistákból álló csapatok – köztük első alkalommal magyar játékosok – 2026-ban, Budapesten is megmérkőznek egymással az Ultimate Champions címért.

Az esemény a budapesti BL-döntőt megelőző UEFA Champions Festival hivatalos programjának része, amelyet 2026. május 28. és 31. között rendeznek meg a magyar főváros szívében, a Hősök terén. A fesztivál méltó felvezetése lesz az európai klubfutball csúcseseményének, a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőnek, amelyre május 30-án, szombaton, a Puskás Arénában kerül sor.

A rajongók körében immár több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvendő Legendák Tornája ezúttal is fedett csarnokban zajlik majd, immár második alkalommal a megújult formátumában. A szervezők több mint 11 ezer nézőt várnak, gazdag kísérőprogramokkal, személyes találkozási lehetőséggel a legendákkal, valamint exkluzív nyereményjátékokkal.

