Gólokban most sem volt hiány: Magabiztosan jutott tovább az Atlético a BL-ben

Az Atlético Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Club Brugge elleni visszavágón, így 7-4-es összesítéssel jutott nyolcaddöntőbe.

3-3-ról folytatódott a spanyol-belga playoff-párharc a Bajnokok Ligájában kedd este. Aktívan kezdte a hazai gárda a mérkőzést, Simeone előbb nagy helyzetet rontott, majd egy videózás után tizenegyest sem kapott. Nem kellett azért sokat várni így sem az első gólra, de nem akármilyen összjátékból a találat, hiszen az Atlético kapusa, Jan Oblak jegyezte a gólpasszt Sörloth találata előtt. Nem hagyta magát azért a vendég együttes sem, s még negyedórán belül egyenlített Ordonez fejesével, nem sokkal később pedig kishíján a vezetés is összejött a belgáknak, de Oblak hátul is a helyén volt.



Nem sokat teketóriázott a második félidő elején Diego Simeone csapata, a 48. percben egy szöglet után Cardozo lőtte ki a bal alsót. Clement Turpin aztán megint videózott, ezúttal a madridi tizenhatoson belül, de itt sem lett büntető a dologból, nem sokkal később pedig eldöntötte a találkozót az Atlético, Lookman és Sörloth összjátékát követően. A csattanó a 87. percben érkezett, a norvég megszerezte maga harmadik, csapat negyedik gólját, amivel kialakult a végeredmény.



Az Atlético a Tottenhammel vagy a Liverpoollal találkozik a következő körben; sorsolás pénteken.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.