„Bajnok akarok lenni" – Hornyák Zsolt elárulta, miért esett vissza a Puskás Akadémia teljesítménye

Rossz rajt, ami végig rányomta a bélyegét a meccsre

Hornyák Zsolt a mérkőzés után nem hárított, és egyértelműen a kezdést nevezte meg kulcsmomentumként.

„Gratulálok a Győrnek a győzelemhez. Mi egy kicsit nehezebben kezdtük ezt a mai mérkőzést, sőt, az első percben hátrányba kerültünk egy rossz labdakihozatallal. Sajnos elkövettük ugyanazt a hibát, amit múlt héten otthon. Kicsit hiányoltam a csapatomtól az agresszivitást, a kreativitást előre. Nagyon sok labdát próbáltunk csak magas ívekkel megoldani, és inkább küzdöttünk, mint fociztunk.”

– mutatott rá a vezetőedző, aki szerint az idő előtti kapott gól alapjaiban határozta meg az egész találkozó alakulását.

Változtatás a szünetben, eredmény nélkül

A félidőben igyekezett belenyúlni a meccsbe, ám a módosítások sem hozták meg az áttörést.

„Próbáltam félidőben beleváltani Lamin Colley személyével, hogy megfussa a tereket, valamint a Szolnokira egy defenzív középpályást váltottunk, de nem hozta meg a gyümölcsét. Győr azt mondom, hogy lefocizta a mérkőzést ma. Próbálkoztunk még egy második góllal, de nem éreztem a csapatomban ma azt az erőt, hogy meg tudjuk változtatni az eredményt.”

– hangsúlyozta.

A Puskás játékában ezúttal nem tudott nagyobb helyzeteket kidolgozni, hiányzott a tempó és az a plusz, amivel meg lehetett volna törni az ETO fölényét.

Őszi mérleg: átlagos teljesítmény

Hornyák Zsolt összességében is középszerű játékról beszélt, amely szerinte reálisan nem vezethetett volna más végeredményhez.

„Átlagosan futballoztunk, hiányoltam a gólhelyzeteket. A cserék sem úgy szálltak be, hogy megváltoztatták volna a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az eredmény megérdemelt, a Győr megérdemelten nyert. Tudunk mi jobban focizni is, ma egy átlagos teljesítményt nyújtott a csapatom. Ezzel a teljesítménnyel nem is tudtuk volna megnyerni a mai mérkőzést. Ezen fogunk gondolkodni az ünnepek alatt.”

– húzta alá.

A szakvezető hangsúlyozta: a célok nem változtak, ugyanakkor a nyári átalakulás hatásai még mindig érezhetők.

„Én még mindig meg akarom nyerni a bajnokságot. Őszintén, azzal jöttünk ide is, hogy megnyerjük a mai mérkőzést, sajnos ez nem sikerült. Nekünk egy kicsit hátrány volt a nyár, mert a kulcsembereinket eladtuk – Pécsi Ármint, Jonathan Levit, Jakub Plšeket –, és az új játékosok nehezen tudtak alkalmazkodni vagy helyettesíteni őket. A legjobban alkalmazkodó Lukács Dániel volt.”

– emelte ki.

Az ősz fő tanulsága: formálódó új csapat

Hornyák Zsolt szerint az elmúlt hónapok legnagyobb eredménye nem egy-egy meccshez, hanem a csapaton belüli folyamatokhoz köthető.

„Ha egy dolgot kellene kiemelni, az az, hogy egy új kollektíva alakult meg, főleg az érkező játékosokból. Ezt azért mondom, mert nagyon nehezen szokták meg a személyiségek egymást, de úgy érzem, az utolsó hónapokban – akár Szappanos Peti, Dárdai Palkó, Nagy Zsolt, Szolnoki Roland, Kern Martin, Lukács Dani – egy új csapat alakult ki. A gerinc totálisan megváltozott, akár személyiségben is. Ez a legfeltűnőbb számomra: más líderek vannak, más csoport, más csapat alakult ki belülről, és ez látható a pályán is. Még a januári felkészülés alatt szerintem egy-két tizenéves játékos nagyobb teret fog kapni a csapatban. Ez az átépítés és az új kollektíva fejlesztése az, ami leginkább eszembe jut az elmúlt fél évről.”

– szögezte le.

Magyar irány és saját nevelés

A jövőt illetően a vezetőedző világos elképzeléseket vázolt fel.

„Tényleg azon vagyunk, hogy frissítsünk és magyarosítsunk. Próbáljuk a saját nevelésű játékosainkat beépíteni – gondolok a tizenévesekre. Ha akár Gruber, Pécsi, vagy Corbu itt lenne Komáromi Gyuszival, akkor lehet, hogy ezek a problémák könnyebben átugorhatóak lennének. De ezen dolgozunk, hogy még több saját nevelésűt vagy Csákvárról érkező játékost igazoljunk, akár a téli időszakban is. A Puskás gerince mára már magyar játékosokból áll. Ma is, vagy az utolsó mérkőzéseken hét magyar játékossal álltunk ki a kezdőcsapatban. Ez is egy változás. Pár játékostól lehet, hogy megválunk télen, vagy el szeretnénk adni. Ígérhetem, hogy a januári felkészülés alatt még fogtok tőlünk látni új arcokat, magyar játékosokat.”

– hangsúlyozta Hornyák Zsolt.

A szakember a bajnokság kiegyenlítettségére és a tavaszi lehetőségekre is kitért.

„A bajnokság annyira kiegyenlítődött, hogy az első az utolsóval tud nyerni, és fordítva. Nekünk a reményünk és a célunk az, hogy az első helyeket támadjuk, ha lesz rá lehetőség. Remélem, hogy fel tudunk kapaszkodni az első hármasba, akár a bajnokságba is beleszólni még a szezon végéig.”

– zárta gondolatait a PAFC vezetőedzője.

A Puskás Akadémia az 5. helyen zárta az őszt, hét ponttal lemaradva a listavezető ETO FC mögött.

