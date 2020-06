Bajnok a Liverpool: csúcsokkal a csúcsra

Bár nem is játszott, a megnyerte a bajnokságot, hiszen immár behozhatatlan az előnye a csütörtökön, a ellen 2–1-s vereséget szenvedő előtt.

A vörösök hét fordulóval a vége előtt 23 ponttal vezetnek, így eldőlt, hogy 30 év után ismét, a Premier League rendszer bevezetése óta első alkalommal bajnok lett Jürgen Klopp csapata.

És akkor mindjárt itt is vagyunk a rekordoknál. Angliában az 1992–93-as szezon óta működik a Premier League, amelyben a Liverpool eddig négyszer második, ötször pedig harmadik lett. Legutóbb egy évvel ezelőtt szerzett ezüstöt a csapat, ám már akkor is annyi pontot szerzett, amellyel minden más szezonban első lett volna, ám a Manchester City még eredményesebb volt. Összességében ez a Liverpool 19. bajnoki címe, amivel a második helyen áll a 20 elsőséget szerző mögött.

Több csapat

A csapat sikerének egyik kulcsa a menedzser Jürgen Klopp. Ő az első német szakember, aki bajnoki címet tudott nyerni a Szigetországban. Klopp 2015-ben érkezett az Anfield Roadra, azóta nyert már Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát is, csak a bajnoki elsőség hiányzott.

A Liverpool az első olyan csapat Angliában, amely hét fordulóval a vége előtt bebiztosította bajnoki címét. A Manchester United 1908-ban és 2001-ben, az Everton 1985-ben, a Manchester City pedig 2018-ban öt körrel a befejezést megelőzően ért a csúcsra.

James Milner a második olyan angol játékos, aki két csapattal is első lett úgy, hogy legalább öt alkalommal pályára lépett. A Manchester Cityvel 2012-ben és 2014-ben nyert, míg most a Liverpoollal. Korábban ez csak Ashley Cole-nak sikerült, aki az és a Chelsea futballistájaként is bajnok volt.

A Liverpool 18 meccset nyert meg zsinórban, emellett 23 egymást követő találkozón győzött az Anfield Roadon és volt egy összességében 44 mérkőzésen át tartó veretlenségi szériája – ez mind új rekord Angliában. Emellett a Liverpool elmondhatja magáról, hogy nyolc különböző évtizedben nyert bajnoki címet. A koronavírus-járvány miatt bevezetett szünet következtében a Liverpoolnál később egyetlen csapat sem lett bajnok. Erre a diadalra 30 évet vártak a szurkolóik, hiszen legutóbb 1990-ben volt bajnok az együttes, de ez csak a nyolcadik leghosszabb kihagyás két arany között.

Összességében: csúcs ez a csapat.