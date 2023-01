Bajner: minden idők legjobb Dortmundjában játszottam

A másfél éve klub nélküli magyar támadó egy német portálnak beszélt eddigi karrierjéről, és felelevenítette emlékezetes angliai lecserélését is.

A Nemzeti Sport szúrta ki, hogy az ősszel a dél-afrikai Kaiser Chiefsnél állítólag próbajátékon szereplő Bajner Bálint a német Spoxnak adott interjút. A beszélgetésben a 32 éves magyar támadó cáfolta azt, hogy Dél-Afrikába szeretett volna igazolni. Bár 2019-ben valóban volt ott próbajátékon, legutóbb más célból érkezett az országba, csak az emberek felismerték a repülőtéren, ezért indult el ismét az a pletyka, hogy oda igazolna – vallja Bajner.

A labdarúgó kitért a dortmundi időszakára is. Mint ismeretes, a szombathelyi születésű játékos 2012-ben került az akkor Jürgen Klopp által irányított Dortmundhoz, ahol a tartalék csapatban kapott szerepet, de több alkalommal is a felnőttekkel – többek között Robert Lewandowskival, Marco Reusszal, Ilkay Gündogannal és Mario Götzével – is együtt edzhetett. Mi több, 2013-ban, a Mönchengladbach elleni 1-1 alkalmával 19 percre a Bundesligában is bemutatkozhatott.

„Minden idők legjobb Dortmundjában szerepeltem. Ezt viszont akkor még nem tudtam. Érdemes megnézni a többieket, szenzációs karriert futottak be azóta. Ha viszont a BVB legutóbbi 2-3 évét nézzük, akkor szerintem mostanában könnyebb dolgom lett volna” – mondta el Bajner Bálint.

A magyar támadót nem hívták meg a magyar válogatottba, Pintér Attila akkori szövetségi kapitány úgy fogalmazott, egy meccs nem elég ahhoz, hogy valaki a nemzeti csapatban szerepeljen. Bajner erre úgy reagált egy interjúban, hogy nem érdekli őt a magyar válogatott, emiatt a szurkolók is kikezdték.

2014 nyarán aztán a Dortmundból az angol másodosztályban szereplő Ipswichez került Bajner, ahol az egyik bajnokin már az első félidő 44. percében lecserélték. Szerinte azért, hogy a szurkolók megtapsolhassák.

„Viccesnek és ironikusnak szántam azt a mondatot. Fiatalon sokszor úgy nyilatkoztam, hogy azt mondtam, amit gondoltam vagy éreztem. Sajnos ez nem volt mindig okos döntés” – tette hozzá Bajner.

A támadó ezt követően a Notts County-hoz szerződött, itt már igazi mémként magyarok százai követték őt a meccsekre, ez fontos lökést adott számára, de amikor a csapat kiesett a harmadosztályból, Bajner a hazatérés mellett döntött, és Paksra igazolt.

A továbbiakban sem igazán találta meg önmagát, egy rövid olasz kaland után visszatért a Dortmundhoz, de ekkor már szinte több időt töltött klub nélkül, mint egy csapat tagjaként. Bajner jelenleg már másfél éve csapatot keres magának, de az is lehet, hogy a közeljövőben bejelenti visszavonulását.

