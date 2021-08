Bajban lesz a Bayern München, jöhetnek a trónkövetelők?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Négy felkészülési mérkőzés – győzelem nélkük. Így fest a Bayern München idei mérlege és különösen a szombati, Napoli ellen elszenvedett 3–0-s vereség a fájó.

Az előkészületi találkozókból nem szabad túlzó következtetéseket levonni – mondják ezt főleg azok, akiknek nem sikerülnek ezek a meccsek. A Bayern München első tétmeccsét augusztus 6-án játssza, akkor az ötödik ligában szereplő Bremer SV ellen lép pályára az együttes a Német Kupában. Ez vélhetően egyszerűbb meccs lesz, mint a Napoli elleni találkozó.

Ennek ellenére van ok az aggodalomra a bajoroknál. A Napoli ellen ugyanis kiderült, hogy a csapat kiegészítő emberei nem képviselnek olyan minőséget, amellyel érdemben javítani tudnák az együttes teljesítményét. Egyszerűen nem felelnek meg a legmagasabb szint elvárásainak.

Akadnak tehetséges fiatalo, mint Torben Rhein vagy Armindo Sieb, ám ők teljesen tapasztalatlanok, de abban bízhatnak, hogy a tehetséggondozásban egyedülálló Julian Nagelsmann kihozza belőlük a maximumot. Közben ott van a keretben Michael Cuisance, Joshua Zirkzee vagy Bouna Sarr, ám tőlük nagy csodát nem várhatnak a bajorok.

Vagyis mindenképpen erősíteni kell a csapaton, mert ez így kevés a meghatározott célok eléréséhez. Különösen a jobb oldalra kellene szerződtetni valakit, mert az a szél erősen lyukas, de ugyanez igaz a középpályára is. A helyzetet nehezíti, hogy a bajorok keretébe olyan játékos kell, aki azonnal bevethető, vagyis Ivan Perisic és Philippe Coutinho, vagy hozzájuk fogható futballista megszerzése lenne célszerű.

Már csak azért is szükség lenne ilyen jellegű igazolásra, mert az amúgy igencsak erős kezdőből többen is hajlamosak a sérülésekre. Lucas Hernandez és Alphonso Davies máris kényszerpihenőn van, de Niklas Süle, Serge Gnabry és Kingsley Coman is sokat hagyott ki – utóbbi a Napoli ellen is megsérült, le is kellett cserélni.

Vagyis kész játékosokkal kell bővíteni a keretet és a korábbi tapasztalatok – Perisic és Coutinho esetében – azt mutatják, hogy még csak jelentős összeget sem kell áldozni. Ha ez nem sikerül, akkor Julian Nagelsmann vezetésével bajban lehet a Bayern az előttünk álló szezonban.

