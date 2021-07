Az utolsó percben mentette meg Sallói a Kansast

A szélső idénybeli 8. gólja értékes pontot ért csapatának.

Sallói Dániel góljával a Sporting Kansas City házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a San Jose Earthquakes csapatával az MLS alapszakaszának szerdai játéknapján.

A Nyugati Konferencia második helyén álló Kansas, a 12. helyen álló San Jose ellen lépett pályára ma hajnalban, azonban úgy nézett ki, hogy borulhat a papírforma, hiszen a vendégek szerezték meg a vezetést az 53. percben, és sokáig úgy tűnt, be is húzhatják a találkozót. De ekkor jött Sallói a 94. percben, és szabadrúgásból egyenlített, a mérkőzést végig játszó szélső 20 méteres lövése a kapus kezét és a kapufát is érintve pattant a hálóba.

A magyar futballista 14 mérkőzés után nyolc góljával az MLS góllövőlistájának harmadik helyén áll, csapata pedig második a nyugati főcsoportban. A tegnapi játéknapon Schön Szabolcs is pályára lépett, a középpályás 58 percet játszott az FC Dallasban, azonban csapata végül 2-0-ás vereséget szenvedett a Colorado Rapidstól.

