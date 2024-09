Az utolsó interjú: „Isten még nem döntötte el, hogy mikor vesz magához.”

A hasnyálmirigyrákkal küzdő George Koch szívszorító interjúban beszélt betegségéről.

A német Sport1-nek nyilatkozó korábbi Bundesliga játékosnál tavaly diagnosztizáltak a gyógyíthatatlan betegséget mellyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: „Isten még nem döntötte el, hogy mikor vesz magához.”

A könnyivel küzdő George Koch betegségével kapcsolatban így fogalmazott: "Gyógyíthatatlan beteg vagyok, meg fogok halni. Isten azonban még nem döntötte el, hogy mikor vesz magához. Vannak nehéz napjaim, de akadnak olyanok is, amikor úgy érzem, hogy hegyeket is képes lennék megmozgatni.

Soha nem tudhatom, hogy mit hoz majd a holnap, de most adom az utolsó interjúmat. Hozzátenném azonban, hogy sokan vannak még rajtam kívül is, akik rákkal küzdenek, köztük gyerekek is. Úgyhogy semmiképp nem akarom magamat előtérbe helyezni” – mondta a korábbi kapus, aki legutóbb kapusedzőként, majd csapatvezetőként dolgozott a Viktoria Kölnnél.

Többek között a Bielefeldben, a Duisburgban, a Kaiserslauternben és a Düsseldorfban is védett Németországban, de megfordult a PSV Eindhovennél, a Dinamo Zagrebnél és a Rapid Wiennél is. Pályafutása során 213-szor lépett pályára a német élvonalban, és 165 másodosztályú találkozó is fűződik a nevéhez. Bár soha nem volt válogatott, a ’90-es évek végén és a kétezres évek elején volt időszak, amikor a német bajnokság legjobb kapusai között tartották számon.