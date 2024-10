Az Újpest még keresi az új stadion helyét

Ratatics Péter az Újpest FC elnöke megerősítette: még nem született döntés és vizsgálják az új stadion lehetséges helyszíneit.

Az Újpestmédia készített interjút Ratatics Péterrel, aki elmondta, nem titkolt szándékunk, hogy néhány éven belül bajnokságot nyerjen az Újpest.

Arra kérdésre, hogy miért van szükség új stadionra azzal érvelt, hogy:

"Akármennyire is szeretjük a Szusza Ferenc Stadiont, lássuk be, hogy a száz év használat során kissé megkopott a Megyeri úti sporttelepünk. 1922-ben épült a létesítmény, kisebb-nagyobb megszakítással azóta is itt zajlik az újpesti futballélet. Bár rengeteg közös és gyönyörű emlék kötődik a jelenlegi stadionunkhoz, ez már alig alkalmas modern sportra és a labdarúgás köré szerveződő egyéb tevékenységekre.

Ami a lehetséges helyszínt illeti mindenképpen le kell szögeznem, hogy Újpest közigazgatási határain belül fogunk maradni. Természetesen felmerült, hogy a Szusza Ferenc Stadion területén építsük fel az új stadionunkat, azt azonban tisztán látjuk, hogy ez egy kompromisszumokkal teli megoldás lenne, ami általában nem szül hosszú távon jó megoldást. Jelenleg öt lehetséges helyszínt mérlegelünk, többek között a média által „nagy esélyesnek” tekintett helyszínt is számba vettük, azonban végső döntés még nem született."

Az inetrjú bővebben az alábbi linkre kattintva olvasható ITT!