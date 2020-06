Az Újpest és a ZTE is NB I-es maradhat

Már csak a pályán ronthatja el az Újpest és a Zalaegerszeg az -es szereplését, hiszen még mindkét csapat kieshet, de licence már mindkettőnek van. Első körben egyik csapat sem kapta meg az élvonalbeli indulás elengedhetetlen feltételét, de a hiánypótlás a lila-fehérek és a zalaiak is megszerezték a licencet. Ezt mindkét klub be is jelentette, vagyis már csak a pályán kellene megúszniuk a kiesést, hogy valóban élvonalbeliek maradhassanak jövőre is.

A jelenlegi teljes NB I-es mezőny rendelkezik licenccel, a , a , a Fehérvár, a , a , a , a és a egyenesen nemzetközi indulásra feljogosító dokumentumokat kapott az MLSZ-től.

Eközben a Zalaegerszeg Diósgyőrtben lépett pályára. Mindkét fél részéről óvatos játékkal kezdődött, majd azzal is folytatódott a találkozó. Leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem, labdabirtoklási fölényt egyik csapat sem tudott kialakítani és sokáig helyzetet sem nagyon láthatott a közönség. A első félidőben mindkét együttesnek mindössze egy-egy kaput eltaláló lövése akadt.

A fordulás után sem változott sokat a játék képe, majd a 60. percben mindkét edző hármat-hármat cserélt. Ezután úgy tűnt, aktívabbá válik a ZTE, a vezetést azonban mégis a Diósgyőr szerezte meg: egy szögletet követően a menteni igyekvő vendég védő, Szépe védhetetlenül fejelt a saját kapujába.

A gól felpörgette az iramot, a hazaiak szerették volna megduplázni előnyüket, a zalaegerszegiek pedig hajtottak az egyenlítésre, és ez össze is jött nekik. A hajrá is lendületes, izgalmas játékot hozott, mindkét együttes meg akarta szerezni a győzelmet, de több gól már nem született.

Diósgyőri VTK–ZTE FC 1–1 (0–0)

Diósgyőri Stadion, 2895 néző, v.: Erdős

Diósgyőr: Danilovic - Sesztakov (Vági, 79.), Polgár, Brkovic, Memolla – Hasani (Korbély, 60.), Adukor (Márkvárt, 60.), Molnár G., Iszlai, Kiss T. (Cortes, 82.) – Ivanovszki (Tabakovic, 60.)

ZTE FC: Demjén – Bobál D., Szépe, Katanec, Tamás K. (Mitrovic, 70.) – Lesjak (Bolla, 60.), Babati (Bobál G., 70.), Bedi, Ostrek (Bőle, 60.) – Ikoba (Radó, 60.)

Gólszerzők: Szépe (68., öngól), illetve Bolla (80.)

Sárga lap: Brkovic (35.), Sesztakov (72.), Korbély (83.), illetve Radó (61.), Bőle (82.)