Az Újpest csatára szerint Mészöly Géza olyan, mint egy apafigura

A klub honlapjának nyilatkozott a támadó.

Az Újpest támadója hosszabb interjút adott a klub honlapjának.



Törökországban kicsit nehéz volt eleinte, pláne, mert az összes játékos egy helyen lakott, mindent együtt kellett csinálnunk. Itt viszont van saját albérletem, nem kell mindig másokhoz alkalmazkodnom. Van egy barátnőm, eljárhatok a városba, a Duna-parton és a Margit híd lábánál például nagyon szeretek sétálni. Tetszik Budapest, szeretem a csapatot. Mindenkivel jó a viszonyom, imádom a csapattársaimat, nagyon sokat nevetünk és poénkodunk. Könnyű velük, mert elég fiatal társaság vagyunk - mondta a csatár arról, hogy mennyire jól érzi magát Magyarországon.

Rengeteget motivál minket, és folyamatosan azt szeretné, ha küzdenénk és a maximumot adnánk ki magunkból. Ez nemcsak a pályán igaz, azon kívül is törődik velünk, ha van valami gond, akkor azt igyekszik közösen megbeszélni és megoldani. Egy nagyon jó ember, aki mindig pontosan elmondja, mit és hogyan csináljunk, és mivel anno ő is jó játékos volt, megért minket, és tisztában van az érzéseinkkel. Olyan, mint egy mentor vagy egy apa. Emellett az edzéseken is folyamatosan versenyhelyzetet teremt, minden gyakorlatban van egy nyertes, így arra ösztönöz minket, hogy állandóan győzni akarjunk, ebből pedig a meccseken is profitálhatunk.



A teljes beszélgetés itt olvasható.