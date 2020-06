Az Újpest az a csapat, amelyik jövőre esik ki?

Ha az idei szezonban nem esik ki az Újpest, akkor majd jövőre? Érdekes, hogy a lila-fehérek körül rendszeresen visszatérő gondolat a jövőre kérdése, ám korábban arról volt szó, hogy mindig a következő bajnokság aranyérmese lesz a csapat, mostanság a másik véglet kerül szóba.

A Megyeri útiak ebben a bajnokságban vélhetően megússzák a kiesést, hiszen Predrag Rogan vezetésével még veretlenek, ráadásul a és a is rosszabb passzban van, mint a hússzoros magyar bajnok. Ugyanakkor azt nem feledhetjük el, hogy a Duchatelet-család klubjai rendszeresen megégnek, hiszen a belga Sint-Truiden, vagy éppen az angol Charlton Athletic is váltott osztályt – lefelé. Utóbbi klubtól el is kergették az újpesti tulaj, Roderick Duchatalet apját. Az Újpest nincs könnyű helyzetben, de jövőre még nagyobb bajban lehet, hiszen közel egy csapatnyi játékosának jár le a szerződése és figyelve az elmúlt időszak eseményeit a klub még NB II-es egyesületekkel sem minden esetben versenyképes (télen Ferczesin Róbertet úgy vitte el az NB II-es Vasas a lila-fehérektől, hogy a csatár vezette az élvonalbeli góllövőlistát).

Az már tény, hogy a kapus Banai Dávid hosszabbított a nyáron lejáró szerződésű játékosok közül, de azért még lesz munka az irodában. Lejár a szerződése a másik kapusnak, Filip Pajovicnak, valamint Litauszki Róbertnek, Jonathan Herrisnek, Balázs Benjáminnak, Szakály Péternek, Moussa Traroénak, Zsótér Donátnak, Simon Krisztiánnak, Novothny Somának és Antonio Perosevicnek is.

Több csapat

Összefoglalva az összes épkézláb játékosnak, akik közül Litauszki Róbertet és Zsótér Donátot, a hírek szerint tárt karokkal várja a Vasas, de nem kérdés, hogy a felsorolásban szereplő összes játékosnak egy pillanat alatt lenne klubja, ha nem sikerül megegyeznie Újpesten. Ezzel szemben igazolásban nem túl erős a Duchatelet-család, vagyis nehéz nyár és aztán ősz elé nézhetnek a Megyeri úton.