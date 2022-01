Az új Vinícius is a Real Madridot választhatja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Csodagyereknek tartják a Palmeiras U20-as csapatában két meccsen négy gólt szerző, mindössze 15 éves Endricket. A tehetséges támadót már most angol csapatok is figyelik, de a Real Madrid már régóta árgus tekintettel követi a pályafutását, olyannyira, hogy hamarosan már meg is környékezhetik a labdarúgót.

A spanyol sztáralakulat hasonló módszerrel csábította Európába Viníciust és Rodrygo Goest is, Endricket pedig több szakértő is az előbbi játékos örökösének tartja. A játékos fiatal kora miatt nem rendelkezik profi szerződéssel a Palmeirasnál, de júliusban betölti 16. életévét, így már majd szerződést is köthet a Sao Pauló-i klubbal. Vagy épp valamelyik európai kérőjével.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona-Real Madrid szuperkupa meccsen a katalánok győzelme 3.80, a döntetlen 3.65, míg a vendégsiker 1.95-szörös pénzt fizet. (x)