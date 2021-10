Az U19-es válogatott példát mutatott a nagyoknak

A korosztályos csapatunk második mérkőzését is megnyerte csoportjában, s ezzel kiharcolta a továbbjutást.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A magyar U19-es válogatott a szerdai fehéroroszok elleni 2-1-es siker után Észtországot fogadta. A hazai rendezésű Európa-bajnoki selejtező torna második mérkőzése is jól alakult a mienk számára, hiszen Sztojka Dominik remek napot fogott ki, a 73. és 81. percben is betalált, ezzel bebiztosította a három pontot, és a csoportból való továbbjutást is korosztályos válogatottunk számára.

Az MLSZ honlapja így tudósít a találkozóról:

U19-es válogatottunk a fehéroroszok 2-1-es legyőzése után a csoportkört az Ausztria elleni 4-0-s vereséggel kezdő észt csapatot fogadta Gyirmóton. Tímár Krisztián három helyen változtatott az első fordulóban pályára lépő kezdőcsapaton, Török Kevin, Farkas Botond és Redzic Damir került be az együttesbe.

Ahogyan arra számítani lehetett, a magyar válogatott jelentős mezőnyfölényt alakított ki már a találkozó elején, és ezt egészen a szünetig megtartotta. A mieink már az ellenfél védőharmadában letámadtak és megpróbáltak labdát szerezni, s miután ez legtöbbször sikerült is, az ellenfél nem tudott támadásokat építeni, a magyar válogatott jókora labdabirtoklási fölényben futballozott. Az észtek viszont fegyelmezetten védekeztek, és bár így is volt néhány helyzetünk, a befejezéseink nem voltak kellően pontosak, ezért az első 45 percben nem sikerült bevenni a vendégek kapuját.

A szünetben egy magyar csere volt (Farkas Botond helyére Kerezsi Zalán állt), míg az észtek három cserelehetőségüket is kihasználták. Ellenfelünk bátrabban kezdte a második játékrészt, veszélyesebbé vált a játéka, kiegyenlítettebbé tette a mérkőzést. Tímár Krisztián bő tíz perc után frissített a támadósorban, Gera Zalán és Szendrei Ákos jött be a pályára a két középcsatárunk helyére, majd a játékrész felénél Nagy Olivér állt be.

A 72. percben Török Kevin megsérült, így kihasználtuk utolsó cserelehetőségünket is, Szujó Attila foglalta el a helyét. Egy perccel később megszereztük a vezetést: Sztojka Dominik mesterien vette át Kerezsi Zalán passza után a labdát, majd 18 méterről, jobb külsővel a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

Az észtek a folytatásban nagyobb kockázatot vállaltak, de ez lett a vesztük, a 80. percben a Benczenleitner ellen elkövetett szabálytalanságért tizenegyest kaptunk, amelyet Sztojka értékesített (2-0). Az utolsó pillanatokban akár tovább növelhettük volna az előnyt, de a hajrában kidolgozott lehetőségekből nem lett gól, így 2-0-ra győztük le az észt csapatot.

Tímár Krisztián szövetségi edző így értékelte a látottakat:

"Nagyon boldogok voltunk az első gól után, nagyon sok energiába telt feltörni az ellenfelet. A félidőben is mondtuk a fiúknak, hogy extra teljesítményre van szükség. Dominikról tudtuk, hogy benne van egy ilyen megvillanás, de most meg is mutatta. Hátul nem sokat engedtünk az ellenfélnek, és biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb feltörjük a védelmét. Nagyon jó a csapategység, győzelemre éhes a társaság, ez ma is látszott, a találkozó végén még akár több gólt is lőhettünk volna. Az osztrákok ellen kombinatívabb játékot tervezünk, szeretnénk ott is bizonyítani."

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott londoni sikere 21-szeres pénzt fizet.