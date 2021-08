Az RB Leipzig középpályása szívesen menne a Bayernhez

Marcel Sabitzer szerződése 2022 nyarán lejár, Lipcsében pedig nem kockáztatnák meg, hogy ingyen veszítsék el.

Kétségtelen, hogy az osztrák az egyik legnagyobb értéke a lipcseieknek, Marcel Sabtizer szerződése azonban a jövő nyáron lejár. A Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató RB Leipizg pedig nyilván pénzt szeretne kapni a középpályásért.

Sabitzer célja, hogy továbbra is a legmagasabb szintet futballozhasson, és szíve szerint szerződése utolsó évében is jelenlegi klubját segítené címekhez. Korábban összeboronálták már az Arsenallal is, de ő hűséges maradt. Most a Bild azt írja, hogy egy esetleges Bayern szerződésre már Marcel Sabitzer sem mondana nemet, kérdés, hogy a két klub meg tud-e egyezni a vételárról. Két héten belül eldől az osztrák válogatott játékos sorsa.

