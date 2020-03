Az RB Leipzig együttesétől szerződtethet védőt a Barcelona

Fiatal hátvéddel erősítenék a francia vonalat a katalánok.

A le10sport.com beszámolója szerint az FC továbbra sem tett le arról, hogy a nyáron megszerezze az francia utánpótlás-válogatott bekkjét, Dayot Upamecanót.

Upamecanót már Ernesto Valverde idején is többször szóba hozták a katalánokkal, igaz, az és a Tottenham erős érdeklődéséről is hallani lehetett az ősz végén.

Az FC Barcelona megfigyelői állítólag több RB Leipzig-meccsen is jártak a bajnokságok felfüggesztését megelőző időszakban, mindannyiszor a 21 éves középső hátvéd miatt.

Upamecano érkezését segítheti elő, hogy a katalánoknál már most is rengeteg a francia, csak a védelemben ott van (bár jelenleg épp Németországba adták kölcsön) Jean-Clair Todibo, valamint Clément Lenglet és Samuel Umtiti, így bőven akadna társ, aki segítse a lipcsei bekk beilleszkedését.

A le10sport.com megszólaltatta Upamecano La Masián nevelkedett csapattársát, Dani Olmót is, aki azon a véleményen volt: a francia már most az egyik legjobb védő, akit valaha látott, és ha úgy adódik szerinte képes lenne megállni a helyét a Barca szintjén is.

A védő 2017-ben a Red Bull Salzburgtól került a lipcseiekhez, a németek 10 millió eurót fizettek ki érte.

Azóta 76 bajnokin lépett pályára a Bundesligában és a Gulácsi Pétert, valamint Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig alapemberévé vált.

