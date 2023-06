Az oroszok szerint is jó döntés Kuzjajevnek a Fradi

A 46-szoros orosz válogatott játékos leigazolása továbbra is téma a klubnál.

Az orosz sajtóban vezető téma Daler Kuzjaev sorsa - írja a Ferencvárossal foglalkozó szurkolói oldal, az ulloi129.hu.

A Fradihoz több érkező is jött az idei átigazolási szezonban, már javában készülnek a Bajnokok Ligája-selejtezőkre. Az FTC még egy nagy nevet szeretne leigazolni, aki Sztanyiszlav Csercseszov egyik nagy kedvence. Kuzjaevről még az orosz Szport-Ekszpressz protál is érdeklődött a Fradi környékén, azonban Hajnal Tamás sportigazgató akkor azt nyilatkozta: „Nem tudok mit mondani az ehhez hasonló átigazolási pletykákról, nem kommentáljuk az ilyen híreket, így Kuzjajevvel kapcsolatban sem kommentálhatok semmit.”

Most az ismert „Zenit-szakos” sportújságírót, Gyenadij Orlov véleményét is kikérték a témában, mivel továbbra is képben van a 46-szoros orosz válogatott labdarúgó leigazolása.

"Van arra esély, hogy Kuzjaev mégis marad a Zenitben? Minden lehetséges. De Törökországot célozta meg. Ugyanakkor Sztanyiszlav Csercseszov is érdeklődik iránta. Hát miért ne menne Daler Magyarországra, a Ferencvároshoz, akik a Bajnokok Ligájában játszanak? Jó lehetőség! Nem gondolom, hogy Törökországban sokkal magasabb fizetést tudnak kínálni neki."

– nyilatkozta Gyenadij Orlov.