Az orosz klub Csercseszov segítségével próbálja megszerezni a Ferencváros legjobbját!

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Továbbra is kérdéses Marquinhos jövője. Brazil sajtóhírek szerint három moszkvai klub, a Szpartak, a Dinamo és a Lokomotív is szívesen látná soraiban a Ferencváros szélsőjét, utóbbi klub ráadásul már komolyabb tapogatózásba is kezdett.

A cikk lejjebb folytatódik

A Lokomitív Moszkva vezetőedzője, Mikhail Galaktionov felkereste a Ferencváros korábbi trénerét Sztanyiszlav Csercseszovot, hogy Marquinhosról érdeklődjön:

„Galaktionov, a Lokomotív vezetőedzője felhívott és megkérdezte a véleményemet. 21 évesen érkezett Marquinhos hozzánk, és a közös szezonunk alatt fejlődött. Nálam főleg a balszélen játszott, ő nem egy tízes, így nem tudja pótolni Glusenkovot. A másik szempont, hogy nem volt kulcsjátékos. A fő kérdés mindig az, hogy egy játékos mennyire erősíti a klubot. A kérdés az ár és a minőség aránya. De azt csak a klub tudhatja, mennyit hajlandóak áldozni rá."

– idézte fel a beszélgetést a Ferencvárostól tavaly nyáron távozó Sztanyiszlav Csercseszov.

Az orosz edző által megemlített Makszim Glusenkov idén nyáron igazolt a Zenithez, a Lokomotív Moszkva a 24 éves támadót pótolná Marquinhos-szal.

Érdekesség

Csercseszov egyébként ősztől a kazah válogatott szövetségi kapitányi posztját fogja betölteni.

Forrás: ulloi129.hu