Az olipmia után szögre akasztja a cipőt az élő legenda

Lemondta a válogatottságot Marta, minden idők egyik legkiválóbb brazil női labdarúgója.

A 38 éves játékos a CNN Esporte-nak adott interjújának egy részét már korábban nyilvánosságra hozták, mint azt a műsorban tervezték volna.

A 2004-es, a 2008-as, a 2012-es, a 2016-os és a 2020-as olimpián is részt vevő, kétszeres ezüstérmes Marta azt még nem tudja, hogy ott lesz-e idén Párizsban, de a döntését ettől függetlenül hozta meg.

"Ha kimegyek az olimpiára, minden pillanatát élvezni fogom, mert attól függetlenül, hogy megyek az olimpiára vagy sem, ez az utolsó évem a válogatottban" – nyilatkozta Marta, akit hatszor választottak meg az év női labdarúgójának, háromszor zsbelte be a Pánamerikai Játékokat és a Copa Américát, a 2007-es világbajnokságon a dobogó második fokára állhatott fel, de klubkarrierje során is számos trófeát nyert Svédországban, az Egyesült Államokban és Brazíliában is.