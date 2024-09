Az Old Traffordon ütötték ki az MU-t, Erik ten hagot még ma kirúghatják!

Manchester United vs Tottenham Hotspur

A Manchester United 3–0-s vereséget szenvedett a Tottenham Hotspurtől a Premier League hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Az Old Traffordon rendezett mérkőzést a Tottenham Hotspur kezdte jobban. A vendégek már a harmadik percben megszerezték a vezetést, Micky van de Ven remek megindulása után laposan adta be a labdát, a hosszún érkező Brennan Johson pedig közvetlen közelről passzolt az üres kapuba, André Onana tehetetlen volt. 0–1. A walesi szélső sorozatban negyedik mérkőzésén talált be egymás után.

A találkozó első félidejét végig a Spurs dominálta, a Manchester United csak egy-egy kontrával tudott veszélyt jelenteni a vendégekre. Az egyik oldalon Brennan Johson, a másikon Alejandro Garnacho talált el a kapufát, de több gól már nem született a játékrészben.

A találkozó 42. percében Brune Fernandes csúszott rá James Maddisonra, a portugál játékos lába térdmagasságban érte el a Tottenham középpályását, ezért Chris Kavanagh játékvezető rögtön piros lappal büntette az MU csapatkapitányát.

A fordulást követően a Spurs nem állt le és Johnson remek centerezése után Dejan Kulusevski emelte át a kiérkező Onanát. 0–2.

Az 57. percben le is zárhatta volna a találkozót a Spurs, azonban Timo Werner lövését Onana hatalmas bravúrral védte, a kipattanóra Dominic Solanke érkezett lesipuskás módon, de a kameruni kapus az utolsó pillanatban még menteni tudott.

A félidő közepén Manchester United percei következtek, Casemiro előtt adódott az MU egyik legnagyobb lehetősége, de a brazil középpályás fejese, ha centikkel is, de a kapu mellé szállt.

Ami nem sikerült az 57. percben, az a 77. percben igen, ugyanis egy bal oldali szöglet után Solanke kotorta be a labdát az MU kapujába, ezzel végleg megpecsételve a Vörös Ördögök sorsát. 0–3.

Ez volt a 27 éves csatár harmadik gólja a Sarkantyúsok színeiben.

Solanke a 91. percben könnyen megduplázhatta volna góljai számát, hiszen egy az egyben vihette a labdát a manchesteriek kapusára, aki azonban lábbal óriásit védett, így maradt a 0–3.

A Tottenham a kiállítás előtt és után is dominálta az összecsapást, az észak-londoniak rengeteg helyzetet alakítottak ki, így teljesen megérdemelten vitték el a három pontot az Old Traffordról.

A Manchester United hat forduló után hét ponttal mindössze csak a 12. helyen áll a Premier League-ben, ráadásul az MU a Twente ellen is csak egy döntetlent játszott az Európa-ligában, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha a mai újabb vereség Erik ten Hag állásába kerülne.

Premier League, hatodik forduló

Manchester United–Tottenham Hotspur 0–3 (0–1)

gólszerzők: Johnson (3.), Kulusevski (47.), Solanke (77.)

kiállítva: B. Fernandes (42.)

xG: Man Utd (0.98)–Tottenham (5.33)