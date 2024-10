Az olasz sajtó szerint fizikális atrocitás alakult ki Ivan Juric és védője között a hétvégi bajnoki szünetében

40 nap után véget érhet a Juric-éra Rómában.

Ivan Juric, az AS Roma menedzsere és Gianluca Mancini védő egy fizikális összetűzésbe keveredett a klub Serie A-s összecsapása során a Fiorentina ellen.

A csapat 2024-25-ös idénye továbbra is szomorúan alakul, miután vasárnap egy megalázó, 5-1-es vereséget szenvedtett el a Fiorentina ellen. A dolgok a félidőben még rosszabbra fordultak, amikor Juric és Mancini egy öltözőbeli összetűzésbe keveredett, amely állítólag fizikai jellegű volt, állítja a Corriere dello Sport.

A jelentés azt is állítja, hogy Juric most akár el is vesztheti állását, miután mindössze 40 nappal azután, hogy kinevezték a csapat vezetőedzőjének. A horvát edző Daniele De Rossi klublegendát váltotta, aki a gyenge kezdés után távozott, azóta azonban nem sokat változott a helyzet, a Roma jelenleg a 11. helyen áll a tabellán, mindössze két győzelemmel az első kilenc mérkőzéséből.

A Repubblica szerint a klub sportigazgatója, Florent Ghisolfi lemondta párizsi útját, hogy hétfőn sürgősségi megbeszélést tartson a klub öltözőjében uralkodó feszültség miatt. Kérdéses, hogy Juric a csütörtöki Serie A-s mérkőzésen a Torino ellen a Roma kispadján ül-e majd.