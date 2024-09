Az olasz sajtó már tényként közli, hogy megvan De Rossi utódja

Állítólag már a délutáni edzést ő tartja.

Egybehangzó olasz sajtóértesülések szerint a legutóbb a Torinónál dolgozó horvát szakember, Ivan Juric veszi át az AS Roma irányítását.

Ahogy arról már korábban írtunk, hivatalos oldalán jelentette be az AS Roma szeptember 18-án, hogy menesztette január 16-án kinevezett vezetőedzőjét, Daniele De Rossit. A klub a közleményében azt írta, hogy a döntést a csapat érdekeit szem előtt tartva hozták meg. Azzal az elvárással, hogy a gárda minél hamarabb visszatérjen a kívánt útra.



Nos úgy tűnik már meg is van az utód, Ivan Juric, aki szinte minden érdemleges olasz szaklap szerint már a 6 órakor kezdődő edzést is megtartja.



A 49 éves szakember eddig csak Olaszországban dolgozott, felnőtt szinten a Mantova, a Crotone, a Genoa, a Hellas Verona és legutóbb a Torino vezetőedzője volt.