Az olasz élvonalból igazolt támadót a Debrecen - hivatalos!

Az elmúlt szezonban termelte a gólokat!

Szerződtette a DVSC az U21-es válogatottban is bemutatkozott Horváth Krisztofert. A 185 centiméter magas, 20 éves játékos csatárként és támadó középpályásként is bevethető, és az olasz első osztályú Torinótól érkezett - számolt be róla a debreceniek hivatalos honlapja.

A fiatal futballista értékét a mértékadó Transfermarkt 400 ezer euróra becsüli.

Horváth Krisztofer Zalaegerszegen nevelkedett, 2019 januárjában szerződött ki Olaszországba, a SPAL együtteséhez, ahol 3 alkalommal a Serie A-ban is pályára léphetett. 2020 nyarán a Torinóhoz tette át székhelyét, ahol jobbára a tartalékcsapatban kapott lehetőséget, egyszer az Olasz Kupában is szerepelt.

Az elmúlt szezont az NB II-es Szegednél töltötte, ahol remek teljesítményt nyújtott, 30 mérkőzésen 19 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

Idén nyáron visszatért a Torino csapatához, melynek felkészülési meccsein betalált az EL-győztes német Eintracht Frankfurt és a cseh Mlada Boleslav ellen is.

