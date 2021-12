Az NB1-es csapat három kulcsemberével is hosszabbított

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

A Paks hivatalos honlapján jelentette be, hogy három alapemberével is hosszabbított. A zöld-fehér együttes Szélpál Norberttel, Sajbán Mátéval és Papp Kristóffal is hosszútávra tervez, előbbi 2026-ig, utóbbi két játékos 2024-ig hosszabbította meg szerződését.

Szélpál Norbert nagyon örült annak, hogy még hosszú évekig maradhat a klubnál:

A cikk lejjebb folytatódik

„Egy szép, hosszútávú megállapodást írtunk alá. Nagyon örültem, mikor Haraszti Zsolt ügyvezető felvetette ezt az opciót. Igazából sokat nem is gondolkoztam, mivel felettébb szeretek Pakson futballozni. Jó érzés, hogy így számít rám a klub, boldogan szignóztam tehát a papírokat.”

Papp szintén örült a bizalomnak, és jövőbeli terveit is megosztotta a paksfc.hu-val:

„Ahogy a többiek, én is nagyon örültem, hogy így számol velem a vezetőség. Úgy gondolom, ez minden játékos számára egy pozitív visszajelzés. Szeretném minél jobb játékkal, valamint minél sikeresebben kitölteni ezt a szerződést. Szeretnék jó eredményeket elérni, és meglátásom szerint ez most benne van a brigádban. Hetedik éve vagyok itt, jó lenne a következő években a tavalyi negyedik helyezésünket felülmúlni.”

Sajbán pedig kiemelte, hogy mennyire fontos számára, hogy egy magyar csapatban futballozhat:

„Jó érzés, és természetesen nagyon örülök, hogy az eredeti szerződésemre még egy évet rá tudtunk tenni. Egyelőre még csak egy évet, de boldogon játszom Pakson, és örülök, hogy a magyar csapatban futballozhatok, így tovább is el tudom magam itt képzelni. Közel áll hozzám az a filozófia, amit a klub vezetői vallanak, emellett jól érzem magam és a csapat is kiváló. Nem volt tehát kérdés, hosszabbítok-e.”

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az MTK-Újpest bajnokin a hazai győzelem 2.90, a döntetlen 3.40, míg a vendég siker 2.32-szeres pénzt fizet.