Az NB III-ban kötött ki az egykori debreceni kedvenc

Verpecz István sok nagy csatát megélt már, de úgy tűnik, még 37 évesen is kellően motivált.

Szombathelyről Nagykanizsára helyezi át székhelyét Verpecz István, aki korábban sok NB I-es meccset is megélt, volt közönségkedvenc Debrecenben, majd az NB II-ben is sokszor megállta a helyét.

A 37 éves kapus, Verpecz István továbbra is hadra kész. Az NB III-as Nagykanizsa jelentette be ugyanis az érkezését a korábban Pakson is a gólvonal előtt álló, majd most a csődbe ment Haladástól Zalába költöző hálóőrnek.