Az NB II-re és a teljes megújulásra készülnek a nyáron Kisvárdán

Révész Attila: "Nekünk tavasszal a Kecskeméttel és a ZTE-vel kellett volna versenyezünk..."

Három fordulóval a vége előtt hat pont a Kisvárda hátránya a még bentmaradó helyen álló, vereséget vereségre halmozó Újpesttel szemben, s noha a szabolcsiak jó formában vannak - ellenben lila-fehérekkel -, Révész Attila sportigazgató mindössze 15% esélyt ad a jövő évi NB I-es folytatásra.

"Semmi sem változott, továbbra is az NB II-re készülünk, 15 százalék esélyt látok a bennmaradásra. Az nem a mi érdemünk, hogy van egy másik csapat, amelyik gyengélkedik. Nekünk tavasszal a Kecskeméttel és a ZTE-vel kellett volna versenyezünk, de mindkettő hamar elhúzott. Azért is sajnálom a kialakult helyzetet, mert tartom azt, amit februárban kijelentettem, hogy ez a mostani a Kisvárda történetének legerősebb kerete" - nyilatkozta Révész a csakfoci.hu-nak, majd ki is fejtette véleményét bővebben saját csapatáról.

"Jó játékosaink vannak, de eddig nem volt csapatunk, az utóbbi időben már ez is kezd változni. Az elmúlt másfél évben hagytam, hogy az edzők a saját elképzeléseik szerint dolgozzanak és kevés kontrollt gyakoroltam a munkájukra. A saját stílusukat próbálták meghonosítani, ami nem igazán működött. Amik évek alatt automatizmussá váltak, azok az eltérő edzői gondolkodásoknak köszönhetően elfelejtődtek és a kontroll hiánya miatt alakult ki ez az időnként számunka teljesen felismerhetetlen, széteső csapatjáték" - véli a sportigazgató, aki az utóbbi időben sokkal határozottabban vesz részt a szakmai munkában.

"A közös megbeszélések következtében elkezdtük újra a régi játékrendszerünket alkalmazni az edzéseken és a mérkőzéseken, valamint a szakmai kontroll is mindennapossá vált. Nyáron teljes megújulásra lesz szükség, mert hiszem, hogy csak akkor térhetünk rá újra a sikeres útra, ha ezt meglépjük. Komoly változásokat tervezünk a keretben, Feczkó Tamás azonban marad vezetőedző, hiszen remekül elsajátította a szakmai filozófiámat, felesleges lenne mással kísérletezgetni" - mondta Révész.